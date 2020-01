4 Design Days: Konieczne jest ponowne dążenie do miasta zrównoważonego

"Miasto szczęśliwe" przyciąga kolejnych wartościowych mieszkańców, co przyczynia się także do jego wzrostu gospodarczego. Zieleń jest także metodą na przekształcanie i rewitalizację terenów miejskich - twierdzi Krzysztof Zalewski, architekt i założyciel Zalewski Architecture Group, prelegent 4 Design Days 2020 (www.4dd.pl).

Jakie duże znaczenie odgrywa zieleń w przestrzeni polskich miast? Na ile samorządy doceniają rolę zielonych terenów?

Krzysztof Zalewski: Zieleń ma zasadnicze znaczenie, a urzędnicy dopiero zaczynają zauważać zagadnienie terenów zielonych - i to głównie za sprawą działań oddolnych.

Po pierwsze zieleń wpływa korzystnie na warunki klimatyczne w mieście. Tereny zielone mają istotnie znaczenie dla obniżenia temperatury oraz zwiększenia wilgotności powietrza w mieście. Są to czynniki bardzo pożądane, przeciwdziałające kumulacji nadmiaru energii cieplnej, będącej rezultatem nagrzewania się absorberów energii - powierzchni o dużej pojemności cieplnej - takich jak beton czy asfalt - czyli materiałów, z których zbudowane jest miasto. Zważywszy na fakt, że zieleń posiada niski współczynnik albedo - czyli odbicia światła - akumuluje energię, a dzięki transpiracji - czyli parowaniu, przyczynia się do obniżenia temperatury otoczenia, nawet o kilka stopni Celsjusza. Przy wzrastających letnich temperaturach jest to zbawienne.

Do terenów biologicznie czynnych zalicza się także zbiorniki wodne, które oddziałują podobnie - kumulują nadmiar energii w dzień, a oddają w nocy, co niweluje częściowo dobowe wahania temperatury. Warto tu także wspomnieć o działaniu retencyjnym. Po wtóre - zieleń zatrzymuje wodę opadową - co w naszym klimacie o dużych niedoborach wody jest korzystne, a także stanowi odciążenie systemu miejskiej kanalizacji deszczowej. Należy walczyć o każdy skrawek zieleni, czy szerzej - powierzchni biologicznie czynnej - który może stanowić tak zwaną "małą retencję". Mogą to być rozwiązania tak prozaiczne, jak zagłębienie w trawniku, w którym po deszczu tworzy się większa "kałuża", czy stosowanie naturalnych nawierzchni ścieżek parkowych, zamiast powszechnej kostki betonowej - rozwiązania stosowane powszechnie na świecie np.: w Berlinie i to często obowiązkowo.

Na jakie działania powinny postawić obecnie samorządy?

Krzysztof Zalewski: Przede wszystkim samorządy powinny przeciwdziałać rozlewaniu się miasta, w szczególności terenów komercyjnych, na tereny podmiejskie - z reguły zielone. Kuriozalnym przykładem krótkowzrocznych, nastawionych na zysk działań, było przeznaczenie terenu parku przy ul. Raciborskiej w Rybniku na cele usługowe, co w konsekwencji doprowadziło do sprzedaży działki i w 2015 roku wycięcia parku - 170 drzew - pod działania inwestycyjne. Przykłady te można niestety mnożyć. Nadal potrzebna jest więc zmiana w myśleniu - z opłacalnego - wyliczanego na kalkulatorze - na racjonalne - redukujące koszty i te w pieniądzu i społeczne.