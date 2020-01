4 Design Days: Krystyna Łuczak-Surówka o wkładzie kobiet w rozwój designu

Design nie ma płci. My mamy płeć, a design może być lepszy lub gorszy, a najlepiej kiedy będzie mądry - mówi doktor Krystyna Łuczak-Surówka, historyk i krytyk designu, jedna z prelegentek 4 Design Days 2020 (6-9 lutego, MCK i Spodek w Katowicach, www.4dd.pl)

Historycznie: wkład kobiet w rozwój designu – ogólnie i na gruncie polskim. W jakim stopniu historia designu to historia kobiet? Jak to wyglądało przed wojną, a jak w okresie powojennym? Co miało wpływ na taki stan rzeczy?

Krystyna Łuczak-Surówka: Historia designu dotyczy nas wszystkich. Granice zmian wyznacza jedynie czas czy różnice kulturowe. Nasza architektura, wnętrza i przedmioty, których używamy zmieniają się, bo my się zmieniamy. Wszystko jest w nas, dlatego tak ważne jest zrozumienie tego, co i dlaczego robiliśmy – czyli historia – oraz refleksje nad tym co teraz. Projektowanie to zadawanie pytań: po co, dla kogo, jak?

Design jako profesja narodził się w wieku XIX. Jego ewolucja przez ostatnie stulecia towarzyszyła nie tylko rewolucjom przemysłowym czy technologicznym, ale i emancypacji kobiet. To kobiety jako pierwsze mówiły i działały na polu wprowadzania nowoczesnych zasad funkcjonalizmu w domu, strefie, do której sprowadzano ich decyzyjność. XX wiek wiele zmienił. W designie, tak jak i w wielu innych dziedzinach, kobiety pracowały na swój sukces, choć nie było im łatwo. Nadal mamy wiele do zrobienia w zakresie przywracania na karty historii wybitnych postaci i ich dokonań. Trudno byłoby mi wybrać nawet jedną z nich. Podziwiam wiele projektantek za kreatywność, pracowitość i wierność swoim marzeniom. Jedną z rzeczy, których uczy mnie historia designu – a jak tak też staram się uczyć jej innych – jest zrozumienie, że „przeciwności losu” są tak naprawdę wyzwaniami jakie stawia nam czas. Kiedy kobiety musiały (w wielu miejscach na świecie wciąż muszą) walczyć o swoje prawa obywatelskie, miejsca na uniwersytetach i rynkach pracy, to były rzeczywiście trudy drogi pod wiatr czy wręcz w zamieci. Dziś wiele się zmieniło, w tym wyzwania jakim stawiamy czoło.

Jak zaczęła się Pani przygoda z designem? Co sprawiło, że obrała Pani taką, a nie inną drogę w życiu?

Myślę, że wiele spraw wpływa na to, jaką drogę obieramy w naszym zawodowym życiu i jakim zmianom ulega ona z czasem. Bez wątpienia momentem przełomowym stał się dla mnie okres nauki w krakowskim liceum plastycznym. Wymarzona szkoła dała mi szansę, choć zupełnie inną niż wtedy sądziłam. Pierwsza połowa lat 90-tych. Polska zaczęła zmieniać się pod wpływem transformacji, a ja przeżywałam swój nastoletni bunt krążąc wokół pytań czego chcę, co potrafię, kim jestem?

Odkrywałam siebie gdzieś pomiędzy nieśmiałym malowaniem pierwszych obrazów olejnych, odkrywaniem istnienia światła liter, zachwytami nad mocą sztuki. Tam poczułam, że mój głos ma znaczenie. Tam zakochałam się w historii sztuki. Nadal pamiętam niepewną siebie dziewczynę, którą byłam i dobrze wiem jaka to była metamorfoza. Wolność, którą odkryłam w sobie pozwoliła mi dokonać wyboru studiów, a kiedy już się na nich znalazłam zrozumieć, że jestem jednak kimś innym.