4 Design Days: Łazienka dla seniora i shared economy nowymi trendami na rynku

Wchodzimy w fazę, w której łazienka dla seniora kreuje zupełnie nową niszę rynku. Jeszcze kilka lat temu te zagadnienia dotyczyły głównie placówek medycznych czy opieki geriatrycznej, teraz jest to kluczowy trend w projektowaniu łazienki domowej - mówi Elżbieta Pękala, dyrektor zarządzająca Duravit Polska.

REKLAMA

Jaki był rok 2019 dla marki Duravit? Jakie nowości wprowadziliście, jacy designerzy dla was pracowali?

Elżbieta Pękala, dyrektor zarządzająca Duravit Polska: To rok pięknych nowości i kolejnych udanych kooperacji ze znakomitymi designerami światowej klasy. W naszej ofercie pojawiła się kolekcja Viu, której formę zawdzięczamy tandemowi projektowemu Sieger Design. Jest to linia balansująca na granicy retro i minimalizmu. Styl postindustrialnej elegancji osiągnięto dzięki kombinacji powierzchni ceramicznych, szkła i metalu. Już niemal oczywistą jest nasza współpraca z Philippe Starckiem, który tym razem stworzył ultranowoczesny produkt SensoWash – technologicznie zaawansowaną deskę toaletową z inteligentnym rozpoznawaniem użytkownika, podgrzewaną i automatycznie otwieraną, wyposażoną w system myjący i suszący. Sięgnęliśmy też po talent Matteo Thuna i Antonio Rodrigueza by stworzyć elektroniczną baterię D.1, w której zaawansowana technologia została ubrana w wyrazistą formę.

Jakie plany na rok 2020?

Marka Duravit od lat podąża za makro trendami. Tymczasowe mody, mimo, że ekscytujące, nie do końca znajdują zastosowanie w strefie, której cykl życia zmienia się w raz z cyklem „dojrzewania” poszczególnych jej użytkowników, a więc mniej więcej co kilkanaście lat. Główne kierunki projektowania w XXI wieku wiążą się z aspektami ekologicznymi, społecznymi i demograficznymi, kurczącą się przestrzenią życiową oraz trendem, który jeszcze w pełni nie ukazał swych możliwości łączącym się z tzw. shared economy. Idąc tym tropem Duravit prowadzi szereg zaawansowanych badań nad kwestią ekologii i aspektu minimalizacji zużywanej wody. Wprowadzając rozwiązania pozwalające marce być w czołówce firm, jeżeli chodzi o nowe rozwiązania technologiczne stanowi inspirujący punkt odniesienia dla całego segmentu produktów sanitarnych.

Jak odpowiadacie na potrzeby odnośnie zmian demograficznych?

Faktem jest galopująca dynamika procesu starzenia się społeczeństw głównie europejskich. Wchodzimy w fazę, w której łazienka dla seniora, z uwzględnieniem pełnego wachlarza potrzeb wynikających z zaawansowanego wieku, chorób, a nawet możliwości finansowych, kreuje zupełnie nową niszę rynku. Pojawia się zapotrzebowanie na niższe brodziki i wanny, różnego rodzaju uchwyty i siedziska pod prysznic, łatwe w obsłudze baterie łazienkowe, itp. Jeszcze kilka lat temu te zagadnienia dotyczyły głównie placówek medycznych czy opieki geriatrycznej, teraz jest to kluczowy trend w projektowaniu łazienki domowej.