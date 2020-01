4 Design Days: Magdalena Hubka o projektowaniu drewnianych mebli z duszą

Obcowanie z tym materiałem daje poczucie bliskości i ciepła, spotykane jedynie w naturze. Produkty z niego wykonane mogą "pięknie trwać", a proces starzenia jedynie drewno uszlachetnia, dodając dodatkowych walorów - mówi Magdalena Hubka, projektantka i współzałożycielka polskiej manufaktury Swallow's Tail, produkującej unikatowe, rzemieślnicze meble z drewna. Designerka weźmie udział w sesji dyskusyjnej "#designchallenge. Meble. Zrównoważony design" na 4 Design Days.

Wasze meble są tworzone świadomie, z namysłem, dbałością o każdy szczegół - jak wygląda proces produkcji mebli Swallow's Tail i czym się wyróżnia?

Jeśli mielibyśmy mówić o naszej specjalizacji, to zacznijmy od podejścia do designu i spójnego z nim sposobu tworzenia. Nasze produkty są bliskie artystycznemu, dobremu polskiemu rzemiosłu. Nawiązują do najlepszych tradycji i zapomnianych technik rzemieślniczych. Są najczęściej wykonane tradycyjną metodą i z różnych gatunków drewna. Z drewnem jest związany sposób projektowania. Staramy się tworzyć zgodnie z cechami materiału, a nie pod prąd.

Wydobywać z drewna i eksponować jego największe atuty, zwłaszcza surowe naturalne piękno, a przy tym pamiętać o tym, by meble były funkcjonalne. Stąd już w fazie projektowania, liczymy się z każdym "kawałkiem" cennego surowca.

Inspirując się przeszłością, czerpiemy nie tylko z tradycji, ale też odtwarzamy kunszt tworzenia i dbałość o każdy detal. Do tego jest konieczne sumienne kontrolowanie procesu od pierwszej kreski szkicu, poprzez obróbkę 3D, modele, po selekcję materiału, ograniczenie odpadu, ręczne, nierzadko żmudne metody uszlachetniania materiału, tak by ograniczyć zużycie do koniecznego i funkcjonalnego minimum.

Proces zaczyna się archaicznie, od szkicowania na papierze, inspiracje czerpiemy z podróży, z otoczenia - podziwiając to co piękne i trwałe, np. konstrukcje mostów, czy łodzi. Dla Piotra Grzybowskiego jedną z inspiracji konstrukcyjnych była właśnie budowa łodzi. Tak powstał stół Tamazo. Jest podobnie skonstruowany. Oczywiście nie wygląda jak łódź, ale jest w nim zachowana zasada belki, od której odchodzą wręgi, a nogi są połączone za pomocą kołków. W ten sposób w łodzi są spajane wszystkie elementy. W przypadku stołu może to wyglądać jak element dekoracyjny, ale tak wcale nie jest. Estetyczna forma wynika wprost z konstrukcji i gwarantuje jej trwałość. Forma musi wynikać z konstrukcji, a konstrukcja z formy. Kontrolujemy cały proces, jesteśmy obecni od początku do końca. To w zasadzie gwarancja dobrego wzornictwa i porządnego produktu.

Materiał ekologiczny, czyli jaki? Jakie materiały i surowce w produkcji mebli i designie możemy uznać za zrównoważone i dlaczego? Jak i skąd powinny być pozyskiwane?

Jednym z bezspornie ekologicznych materiałów jest drewno, które jako budulec towarzyszy człowiekowi oczywiście od zarania dziejów, drewno które stało się budulcem cywilizacyjnym. Drewno jako trwały i opierający się procesom starzenia surowiec, o wielu unikalnych cechach, takich jak przystosowanie się do warunków wilgotnościowych, w zależności od gatunku - lekkie, bądź ciężkie i zwarte, jest także elastyczne i wytrzymałe. Jest termoizolacyjne, posiada właściwości rezonansowe, konstrukcyjne. Proces jego pozyskiwania, przy prowadzeniu odpowiedniej gospodarki leśnej, jest w całości odnawialny, a przede wszystkim nie wymaga nakładów energii, ponieważ powstaje dzięki naturalnemu procesowi fotosyntezy, nie obciążające środowiska.