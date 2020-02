4 Design Days: Projektowanie dobrych miejsc to sprawa holistycznego spojrzenia

W obliczu odczuwalnych coraz bardziej zmian klimatycznych, zrównoważony rozwój miast zaczyna być w wielu miejscach dominującą narracją. Często już samowystarczalność nie jest wystarczająca, mówimy już nie tylko "Net Zero Carbon", ale "Negative Net Carbon" - twierdzi Mateusz Mastalski, Lead Design Architect, Senior Architect MAA, Henning Larsen, prelegent 4 Design Days 2020 (www.4dd.pl). O zrównoważonym rozwoju będziemy rozmawiać już 6 lutego br. w trakcie 4 Design Days 2020.

REKLAMA

Zrównoważone miejskie kwartały, często osiągające duży poziom samowystarczalności, a jednocześnie otwarte na otoczenie - to kierunek rozwoju, w którym podążać będą lub już podążają światowe aglomeracje. Tworzenie czegoś więcej niż tylko kolejnych budynków - odgrywa coraz większą rolę na rynku inwestycyjnym w Europie. Jak na tym tle wypadają polskie miasta?

Mateusz Mastalski: Zrównoważony rozwój miast zaczyna być w wielu miejscach dominującą narracją - w obliczu odczuwalnych coraz bardziej zmian klimatycznych. Często już samowystarczalność nie jest wystarczająca, mówimy już nie tylko "Net Zero Carbon", ale "Negative Net Carbon". Jako projektanci zaczynamy obliczać ślad węglowy inwestycji, analizujemy czy tak naprawdę możemy... nie budować, ale wykorzystać istniejące budynki w jak największym stopniu. Zastanawiamy się czy możemy ponownie wykorzystać materiały budowlane, ziemie z wykopów itd.

Dla przykładu obecnie z zespołem pracujemy nad masterplanem w Kopenhadze dla 3500 mieszkańców, gdzie bardzo mocno skupiamy się na wykorzystaniu drewnianej modułowej zabudowy, oraz wykorzystaniu elementów istniejącego drewnianego hostelu. Będzie to pierwsze drewniane osiedle w tej skali w mieście. Ważne są nie tylko budynki, ale też to w jaki sposób kreujemy przestrzeń publiczną i ulice komfortowe dla ludzi. Badamy jak ochronić główne place od wiatru, które miejsca eksponować na słońce. Bierzemy pod uwagę zmieniający się klimat, dla Kopenhagi jednym z problemów są nagle i obfite opady deszczu.

Zastanawiamy się także w jaki sposób żyć w zgodzie z naturą w zurbanizowanym środowisku, jakie narzędzia mamy do zwiększenia bioróżnorodności, jak stworzyć naturalne zielone korytarze, nie niezanieczyszczone światłem, żeby zwierzęta mogły czuć się swobodnie, ale też jak my jako ludzki habitat możemy żyć na styku miasta i natury. Projektowanie dobrych miejsce to już coraz mniej sprawa dobrego budynku, ale holistycznego spojrzenia. Niestety tego nie doświadczymy w większości polskich miast, gdzie brakuje spójnych i ambitnych miejskich wizji rozwoju i ochrony przed zmianami klimatycznymi. Rozwój miast wydaje się niekontrolowany, a bazowanie tylko na planach miejscowych wydaje mi się już niedostateczne. Dla przykładu nikt nie zastanawia się jak stworzyć przyjazny przekrój ulicy, mimo że z grubsza od kilku dekad wiemy jak stworzyć miejsce przyjazne zarówno pieszym, rowerzystom jak i samochodom. Jednak w Polsce jest to ciągle projekt inżynieryjny a nie społeczny. A wiemy jak dobrze projektować w lokalnym kontekście, naprawdę ambitnym i przemyślanym projektem jest Warszawska Dzielnica Społeczna. Polskie miasta mają potencjał, ale potrzeba wizji i działania, żebyśmy za kilkanaście lat nie mówili o straconym potencjale.