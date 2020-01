4 Design Days: Rainer Mahlamäki o długowiecznych budynkach i alternatywnych materiałach

Zrównoważona architektura polega przede wszystkim na projektowaniu i budowaniu budynków i przestrzeni z myślą o ich długowieczności - przekonuje Rainer Mahlamäki, gość specjalny wydarzenia 4 Design Days 2020 (6-9 lutego, MCK i Spodek w Katowicach, www.4dd.pl).

Jak własnymi słowami zdefiniowałby Pan zrównoważoną architekturę? Który z własnych projektów uznaje Pan za najlepszy przykład zrównoważonej architektury?

Rainer Mahlamäki: Zrównoważona architektura polega przede wszystkim na projektowaniu i budowaniu budynków i przestrzeni z myślą o ich długowieczności. Mieszkam w bloku z cegły w Helsinkach i jestem przekonany, że będzie on tam stał przez kolejne sto, jak nie dwieście lat. Chociaż przyzwyczajenia i styl życia ludzi się zmieniają, projektowanie domów powinno być elastyczne, dając się dopasować do różnych sytuacji życiowych.

Jeżeli natomiast mowa o materiałach, to powinniśmy preferować takie, które nadają się do ponownego użycia i recyklingu. Zmiany klimaty to globalny problem, któremu trzeba przeciwdziałać. W Finlandii coraz częściej wykorzystuje się drewno do budowy budynków. Wiąże ono węgiel i zapobiega uwalnianiu dwutlenku węgla do atmosfery. Drewniany dom jest swego rodzaju pochłaniaczem węgla.

Jak powszechnie wiadomo, substancje na bazie tworzyw sztucznych, które nie ulegają biodegradacji stanowią poważne zagrożenie dla przyrody. W obszarach o niskich temperaturach, tworzywa sztuczne wciąż stosowane są jako izolacja konstrukcji ścian i dachów budynków. Co więcej, takie ułożenie warstw będące produktem naszych czasów okazało się rozwiązaniem wadliwym, gdyż ludzie mieszkający w tych budynkach cierpią z powodu niskiej jakości powietrza. Pod tym względem tradycyjne konstrukcje w połączeniu z wentylacją grawitacyjną okazały się być rozwiązaniem bezpieczniejszym zarówno dla ludzkiego zdrowia, jak i dla natury.

Projektowanie zróżnicowane opiera się także na uwzględnianiu naturalnych warunków panujących w miejscu budowy: która strona działki jest ciemniejsza, gdzie światło słoneczne jest najbardziej intensywne itp. Uwzględnienie tych aspektów pozwoli na orientację budynku w taki sposób, aby zapobiec utracie ciepła i jednocześnie wykorzystać światło słoneczne w ostatecznym bilansie energetycznym budynku. Przetestowałem to podejście w rzeczywistości, chyba najdosadniej w przypadku Finish Nature Center w Haltii, które – notabene - jest również wykonane z drewna.

W jednym z wywiadów wspominał Pan, że drewno w Finlandii przeżywa obecnie okres odrodzenia i jest używane do wznoszenia nawet 8-piętrowych budynków. Czy drewno to najlepszy materiał dla zrównoważonej architektury?

Drewno jest dobrym materiałem do zrównoważonego budownictwa, ale prawdopodobnie nie da się zbudować z drewna wszystkiego. Dlatego, jak mówiłem wcześniej, musimy również znaleźć inne sposoby zrównoważonego budowania. Powinniśmy przyjrzeć się bliżej historycznym metodom, a jednocześnie zbadać potencjał nowoczesnych technologii, takich jak robotyka.