4 Design Days: Trzeba postawić na zrównoważony mixed-use

Żyjemy w czasach nieustannego, globalnego wzrostu niemal w każdym jednym obszarze: produkcji samochodów, ilości zużytego betonu, czy liczby mieszkańców miast na świecie. Ten wzrost daje nam dobrobyt, ale jest także źródłem globalnego ocieplenia. Receptą na jutro nie jest sam mixed-use, ale już bardziej zrównoważony mixed-use - twierdzi Tomasz Bradecki, prodziekan ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Wydział Architektury, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Politechnika Śląska, który będzie prelegentem 4 Design Days 2020 (www.4dd.pl).

REKLAMA

Tworzenie czegoś więcej niż tylko kolejnych budynków odgrywa coraz większą rolę na rynku inwestycyjnym w Europie. Czy w Polsce widać zwrot od monofunkcji w stronę zrównoważonych, wielofunkcyjnych, zintegrowanych z miastem projektów?

Tomasz Bradecki: Monofunkcyjność miast jest w wielu przypadkach wynikiem nieświadomego planowania, w którym nie zakładano takiego scenariusza w dużej skali. Jest też efektem gwałtownego wzrostu inwestycyjnego, który obserwujemy od kilkunastu lat. Weźmy pod uwagę fakt, że realizacja i utrzymanie budynku monofunkcyjnego w porównaniu z wielofunkcyjnym jest o wiele prostsza i bardziej zrozumiała i oczywista tak dla inwestora, jak i użytkownika, a także powiedzmy to głośno: jest o wiele tańsza. Zilustrujmy to: o wiele prościej jest zrealizować sklep spożywczy i budynek wielorodzinny jako oddzielne budynki, niż jako jeden złożony obiekt. A przecież współcześnie realizuje się budynki o kilku różnych funkcjach. Podobnie jest z ich utrzymywaniem i funkcjonowaniem: im bardziej zróżnicowana funkcja, tym bardziej skomplikowany budynek, tym trudniej o orientację w nim. Nie da się jednak ukryć, że to konieczność, do której powinniśmy się przyzwyczajać w każdej skali. Nikogo już nie powinno to dziwić w mikro skali np. małe biuro lub gabinet lekarski w części domu jednorodzinnego, tak samo jak w metropolii budynek, który w podziemiach ma parking, w parterze sklepy, powyżej kilka kondygnacji biur, jeszcze wyżej, mieszkania, a nad nimi hotel z restauracją. Można powiedzieć, że to nie jest odkrycie: zróżnicowanie funkcji można odnieść do niektórych budynków jeszcze z czasów średniowiecza, niektóre oberże, posiadały swoje stajnie, kuchnie, miejsce spożywania posiłków oraz pokoje do spania.

Pamiętajmy, ze różnicowanie funkcji to tylko jedno zagadnienie, które współodpowiada za zrównoważenie rozwoju środowiska zurbanizowanego. Pozostałe istotne zagadnienia to właściwa odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności z wykorzystaniem właściwych środków i technologii (materiały wykończeniowe, instalacje wspomagające oszczędności w gospodarowaniu energią). Nade wszystko jednak istotna jest zieleń: miejsce na drzewa i tereny biologicznie czynne powinno pojawiać się zawsze. To powinno przynajmniej częściowo ochronić nas przed upałami latem.

Wydaje się, że jednym z rozwiązań problemu monokultury i stworzenia w mieście atrakcyjnej, wielofunkcyjnej przestrzeni może być wpisanie nowych funkcji w zabytkowe, ciekawe pod względem architektury budynki. Ale czy to nie stanowi dużego wyzwania dla inwestora i architekta? Nie jest łatwiej i zarazem taniej budować od nowa?