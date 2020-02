4 Design Days: W projektowaniu przestrzeni biurowych wciąż jest dużo do zrobienia!

Wraz z rozwojem potrzeb komunikacji, indywidualności każdego z pracowników i ich potrzebą wolności, miejsca pracy muszą przejść rewolucyjną przemianę. Odejdzie się od biurek ustawionych w rzędy na rzecz mobilnie organizowanych, rozproszonych zespołów, które będą pracować w przyjaznym, zielonym i dobrze zorganizowanym biurze - mówi Piotr Kalinowski, CEO MIXD, prelegent 4 Design Days 2020 (www.4dd.pl). O projektowaniu przestrzeni biurowej będziemy rozmawiać już 6 lutego br. w trakcie 4 Design Days 2020.

Jakie są według pana najciekawsze trendy w projektowaniu przestrzeni biurowych?

W obecnych biurach coraz bardziej dba się o pracownika i organizuje jego przestrzeń pod możliwość spełnienia jego indywidualnych potrzeb. To oznacza wprowadzanie personalizacji wysokości biurek i barwy oświetlenia, ale także oznacza możliwość wyboru wykończeń mebli. Ogólnym trendem dla części wspólnych jest zapewnienie pozytywnej, inspirującej przestrzeni, bardziej przypominającej kawiarnię, angażującej i umożliwiającej kontakt oraz integrację pracowników.

Taki uzyskaliśmy np. w biurach dla Intive we Wrocławiu poprzez miejsce do hodowli własnych roślin, dostępne dla wszystkich pracowników. Dla nas jako projektantów hospitality rozwiązania angażujące ludzi i ocieplające przestrzeń są oczywiste, ale dopiero wkraczają one do obszarów biurowych.

Drugim ważnym aspektem jest projektowanie miejsc pracy pod dynamiczne łączenie i przemieszczanie się zespołów pracujących w metodologii agile. W MIXD sami pracujemy w agile, więc doskonale znamy dynamikę takich zespołów i zdajemy sobie sprawę jakie wyzwania to stawia przed pracodawcą. Jednak, każda złotówka zainwestowana w komfort pracownika i jego elastyczność zwraca się w realizowanych projektach.

Które z nich są panu najbliższe?

Można powiedzieć, że eksperymentujemy na sobie, ponieważ od lipca roku 2019 pracujemy w domu o powierzchni 150 mkw., gdzie pracujemy w zmieniających się, małych zespołach. Nasz proces projektowy Design Cycles opiera się na metodologii agile, wiec tworzenie elastycznych przestrzeni pracy sprawia, ze jesteśmy bardzo zmotywowani i efektywni. Zainwestowaliśmy w wyposażenie biurowe od firm Herman Miller i Maro, uzupełniając nasz dom o meble z odzysku, zieleń, donice i meble z firm takich jak Bujnie czy Tabanda. Część wyposażenia kupiliśmy od Yestersen, zyskując perełki polskiego i czeskiego designu. Taka mieszanka wpływa pozytywnie na samopoczucie i atmosferę, a zapewnia bardzo komfortowe warunki do pracy. Chcemy aby #MIXDHouse stał się inspiracją dla naszych klientów i gości, jak układać i wprowadzać w życie nowoczesne przestrzenie pracy.

W jakim stopniu współczesne trendy uwzględniają potrzeby i komfort użytkowników biur?

Moim zdaniem w projektowaniu przestrzeni biurowych wciąż jest niesamowicie dużo do zrobienia. Wraz z rozwojem potrzeb komunikacji, indywidualności każdego z pracowników i ich potrzebą wolności, miejsca pracy muszą przejść rewolucyjną przemianę. Odejdzie się od biurek ustawionych w rzędy na rzecz mobilnie organizowanych, rozproszonych zespołów, które będą pracować w przyjaznym, zielonym i dobrze zorganizowanym biurze. Jesteśmy na początku drogi, bo ciągle mówi się o akustyce i potrzebie zieleni w biurze, co przecież jest podstawową potrzebą człowieka. Moim zdaniem to tak, jak rozmawiać o tym, że w dobrej restauracji gotujemy ze świeżych warzyw i owoców. Niektóre rzeczy, już oczywiste dla nas, projektantów hospitality, są z zaskoczeniem odkrywane przez użytkowników i inwestorów biurowych. A wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie o własne potrzeby – przecież w biurze spędzamy większość naszego czasu pracy i sporą część naszego życia.