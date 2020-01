4 Desin Days: Polska stawia na dobrze zaprojektowane hotele, a te zapamiętujemy najbardziej!

Hotelarstwo zmierza bezpowrotnie w kierunku zorientowania na styl życia swoich gości, czyli tzw. „lifestyle”. Niedługo nie będzie pytań: czy hotel jest lifestyle'owy, tylko: jak bardzo jest lifestyle'owy. Indywidualizacja i autentyczne doświadczenia zapadają w pamięci na długo - przekonuje Piotr Kalinowski, CEO MIXD, prelegent 4 Design Days 2020 (www.4dd.pl). O architekturze w polskich kurortach będziemy rozmawiać już 6 lutego br. w trakcie 4 Design Days 2020.

W polskich kurortach powstaje coraz więcej ciekawych projektów hotelowych. Według pana subiektywnego rankingu: jakie z ostatnich realizacji hotelowych zasługują na szczególną uwagę ze względu na dobry design?

Piotr Kalinowski: Polska staje się interesującym rynkiem stawiającym na dobrze zaprojektowane hotele, a te zapamiętujemy najbardziej. W ciekawych realizacjach tego rodzaju przoduje obecnie Zdrojowa Invest. Osobiście spędziłem wakacje z rodziną w Radisson Blu w Świnoujściu i ten hotel jak najlepiej zapisał się w mojej pamięci. Nad polskim morzem brakowało bardzo znanych marek hotelowych i hoteli w odpowiedniej skali, z robiącymi wrażenie rozwiązaniami, a w tym hotelu znajdziemy np. przeszklony balkon z widokiem z 12. piętra lub infinite pool na dachu. Obok powstał z kolei Hilton, który jest pierwszym tego typu obiektem w Świnoujściu i mogę śmiało powiedzieć, że na pewno odwiedzę go w 2020 roku.

Czy widać różnicę jakościową w projektach hotelowych zlokalizowanych w górskich kurortach, a tych nad morzem?

Piotr Kalinowski: Oczywiście i to przede wszystkim z powodu rożnych potrzeb ich gości. W górach musimy w pokojach mieć miejsce na suszenie strojów narciarskich i sportowych, na bezpieczne składowanie sprzętu: nart, snowboardów, rowerów. Do tego każdy gość potwierdzi, że górski klimat w hotelu w Szklarskiej Porębie bardzo pomaga poczuć się odpowiednio, co do miejsca. Sami jesteśmy w trakcie projektowania takich hoteli i wobec siły górskich inspiracji nie da się przejść obojętnie.

Projektuje pan sporo hoteli w Polsce, ale wyjątkowo ciekawie zapowiada się projekt pracowni na Bali. Czym zaskoczy wspomniany hotel?

Piotr Kalinowski: Hotel na Bali jest odpowiedzią na kryzys plastiku. Większość wyposażenia w hotelu jest zrobiona z odpadów pobudowlanych i plastikowych, które zaśmiecają pacyficzne plaże. W tym regionie tymczasem mieszkańcy odkupują z budów luksusowych hoteli resztki niewykorzystanych materiałów, aby remontować swoje domy lub korzystają z tego, co przyniesie im morze. Chcemy stworzyć autentyczne, odpowiedzialne doświadczenie dla zaangażowanego w ochronę przyrody podróżującego. Wiele zresztą hoteli patrzy na kwestie ekologii i ograniczenia ilości odpadów w sposób bardzo poważny, np. Edition by Mariott. Plastikowe rurki i kubeczki czy mini pojemniki na kosmetyki odchodzą w niepamięć.

Wspomina pan o trendzie ekologii w projektowaniu, który w ostatnim czasie nabiera mocno na sile. W hotelach zlokalizowanych w kurortach kluczowe musi być też wpisanie architektury nowego obiektu w krajobraz - wydaje się, że to świetnie robią hotelarze inwestujący w Skandynawii?