4Buildings: Polacy przekonują się do trwałości drewna

Piotr Góralczyk, prezes zarządu firmy RISER.domy opowiada o rosnącej popularności domów drewnianych, technologii i zaletach ich budowy, a także obala mity dotyczące drewna.

- W chwili obecnej większym zainteresowaniem klientów cieszą się domy w technologii tradycyjnej, czyli domy murowane. Aczkolwiek, zauważamy w ostatnich miesiącach i kwartałach skokowy wzrost zainteresowania budownictwem szkieletowym, drewnianym - mówił Piotr Góralczyk, prezes zarządu firmy RISER.domy. - To budownictwo coraz bardziej wchodzi do Polski. Jest bardzo znane na zachodzie, w Niemczech, Austrii, w Skandynawii. Polacy przekonują się do trwałości drewna. Należy obalić mit, że drewno jest nietrwałe - dodawał.