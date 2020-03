Aaron Betsky: architektura może stworzyć ramy dla relacji międzyludzkich

Jak powinno wyglądać projektowanie budynków w erze gospodarki zrównoważonego rozwoju? Czy idealna architektura istnieje? Jaką rolę we współczesnym świecie mają do odegrania architekci? Na te i inne tematy rozmawiamy z wybitnym krytykiem architektury, Aaronem Betskym.

Idealna architektura – utopijna czy twardo stąpająca po ziemi?

Nie ma czegoś takiego jak idealna architektura. Tym, co motywuje architektów do poszukiwania utopii jest szczególna pozycja w jakiej się znajdują. Nauczeni są, że architektura to dyscyplina, w której panują nieodłączne zasady i której towarzyszą nierozerwalne z nią aspiracje podporządkowane pragnieniu stworzenia najdoskonalszego zestawienia form, funkcji i wygód. Uważają się za przewodników pragnień, potrzeb i obaw swoich klientów, podlegających kodom i idących na kompromis z rzeczywistością, tworzoną zarówno przez materiał, jak i kontekst.

Co więcej, stale uczestniczą w pewnego rodzaju aktywności, w ramach której muszą wyobrażać sobie siebie jako użytkowników, podczas gdy w rzeczywistości są twórcami, którzy odchodzą po ukończeniu pracy. W rezultacie tworzą coś na kształt koncepcji, według której produkują elementy składowe lepszego społeczeństwa, które ma zostać zrealizowane jakoś, kiedyś w przyszłości.

Nie ma w tym nic złego, jeżeli przynosi im to satysfakcję i jednocześnie upiększa architekturę budynków. Jednak taka sytuacja może mieć również destrukcyjne konsekwencje, jeżeli architekci koncentrują się na własnych ambicjach, przedkładając je nad realia społeczeństw, w których pracują i marnując nieodnawialne zasoby po to, aby zaspokoić własne ambicje i zagłuszyć poczucie winy. Z drugiej strony, są również architekci, którzy tworzą znaki ostrzegawcze przed nadchodzącą eko-apokalipsą. Te dystopijne obrazy są użyteczne, ale mogą również pełnić rolę ucieczki. Bardziej interesuje mnie architektura, która zbiera w całość, to co prawdziwe, tak aby odnaleźć sposób na tworzenie istotnych możliwości i zrównoważonych struktur.

Dzisiejszy świat jest wysoce zglobalizowany. Jak współczesna architektura reaguje na tę rzeczywistość?

Podobieństwo prac powstających w każdym zakątku świata jest w równym stopniu wynikiem standardyzacji przepisów budowlanych, typów budynków, materiałów budowlanych i metod produkcji, jak również rezultatem swoistego imperializmu gustowego. Architekci pracują na takim samym oprogramowaniu, przestrzegając takich samych standardów. Projektowane przez nich budynki muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i spełniać wszelkie wymagania, od projektu muzeum, przez aranżacje biura, po wydarzenia sportowe na całym świecie. Ci architekci, którzy następnie próbują dodać do projektu lokalny charakter, poprzez odwołanie się do jakieś ludowej – najczęściej XIX-wiecznej – tradycji, interesują mnie mniej niż ci, którzy koncentrują się na ponownym wykorzystaniu istniejących budynków lub konstrukcji czy też na wykorzystaniu lokalnych materiałów.