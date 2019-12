Artur Indyka: podstawą personalizacji jest rozmowa z klientem

O personalizacji wnętrz z perspektywy projektanta oraz o granicach customizacji opowiada Artur Indyka, projektant, właściciel pracowni Kotara Story, prowadzący program "Meblokreacje" na antenie Domo+.

- Dla mnie customizacja jest personalizacją wnętrza pod klienta. Biorąc pod uwagę to, ze jestem wnętrzarzem, czyli zajmuje się aranżacją i dekoracją wnętrz, staram się to zrobić tak, aby wnętrze było stworzone dla danego klienta. To oznacza szeroki wywiad, godziny spędzone z klientami, rozmowy na temat materiałów, kolorów, ale też poznanie klienta, tego co robi, jakie ma hobby, jak spędza czas. Dzięki temu możemy spróbować spersonalizować wnętrze, czyli dopasować je do klienta.