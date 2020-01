Bartosz Chmielewski o idei zero waste w designie

Jak wprowadzać idee zero waste do projektowania wnętrz? Jak łączyć estetykę z dbałością o planetę? O tym, jak odróżnić prawdziwą ekologię od marketingowej „mody” rozmawiamy z Bartoszem Chmielewskim, CEO Zero Waste Design, prelegentem 4 Design Days 2020 (www.4dd.pl).

Na czym polega działalność Zero Waste Design? Jaka jest wasza misja?

Jako Zero Waste Design przede wszystkim chcemy edukować. To nasza misja, aby zmieniać myślenie o materiałach i produktach, przede wszystkim we wnętrzach komercyjnych, gdyż to głównie nimi się zajmujemy. Razem z moją wspólniczką przez lata pracowaliśmy w tej branży, obserwując jak wygląda życie budynku oraz co dzieje się z materiałami, które używane są przecież przeciętnie góra 5-7 lat. Od dwóch lat jako Zero Waste Design promujemy materiały, które są ekologiczne – pochodzą z recyklingu, nadają się do recyklingu, są materiałami, które dostają tzw. drugie życie. To jest całe sedno idei zero waste – aby nie kupować, ani nie produkować nowego. Zamiast tego lepiej stworzyć produkt na nowo z tego, co już mamy, rewitalizując go lub chociażby wymieniając zepsutą część, aby to krzesło, fotel czy biuro mogło zwyczajnie służyć dalej.

Dużo czasu zajęło nam znalezienie odpowiednich producentów, z którymi współpracujemy. Marketing to marketing i faktem jest, że wszyscy opowiadają dziś, jacy są wspaniali i ekologiczni, ale tak naprawdę gdy wejdziemy w głąb i przyjrzymy się działaniom firmy dokładnie, to już rzeczywistość zwykle nie wygląda tak różowo. Poświęciliśmy sporo wysiłku aby odnaleźć producentów prawdziwie ekologicznych, wiele podróżowaliśmy też po Europie, aby porozmawiać z nimi, zobaczyć, jak tworzą i wykonują swoje produkty. A przede wszystkim, by przekonać się, czy stoi za nimi marketing czy faktyczna potrzeba, aby wytwarzać produkty o krótszym śladzie ekologicznym. Dzięki temu teraz możemy projektować ze świadomością, że robimy coś dobrego dla planety. Denerwuje mnie hasło „moda na ekologię”. Uważam, że nie powinna to być moda, a trwały trend, który będzie się rozwijał i każdy świadomy producent, architekt czy klient powinien iść w tym kierunku, stosować coraz więcej produktów pochodzących z recyklingu, upcyklingu oraz materiałów przetworzonych lub takich, które da się przetworzyć.

W momencie, kiedy biuro czy inna przestrzeń kończy swój, najczęściej kilkuletni żywot, wszystko co się w nim znajdują, powinno być zabrane i przetworzone na nowy materiał. To jest podstawowa myśl, która nam przyświeca. Staramy się także wpływać na producentów, aby tworzyli system, który pozwoli im te materiały przetwarzać, i tu faktycznie dzieje się coraz lepiej, choć nadal zdarza się tak, że nawet w budynkach z certyfikacjami ekologicznymi pojawiają się wykładziny na podłożu bitumicznym, plastik, szklane ściany, które, jeśli jest hartowane, nie nadaje się do przetworzenie, i całe to wyposażenie ląduje później na składowiskach śmieci, a do kolejnego biura zamawiane są kolejne nowe rzeczy. Naszą misją jest tworzyć w pełni ekologiczne przestrzenie, ale i zarażać tą ideologią, tak by architekci świadomie umieszczali w swoich projektach materiały nadające się do recyklingu lub z niego pochodzą.