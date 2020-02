Bartosz Chmielewski o idei zero waste: warto czytać i zadawać pytania

- Ideologia, która nam jest bardzo bliska mówi o tym, aby produkować mniej i wykorzystywać, to co już wyprodukowaliśmy - podkreślał na 4 Design Days Bartosz Chmielewski, założyciel i prezes zarządu firmy Zero Waste Design.

- Zero waste to ideologia, która sprawia, że z jednej strony mniej kupujemy, a z drugiej strony - kupujemy bardziej odpowiedzialnie. To ideologia, która sprawia, że rzeczy mają dłuższe życie przez co możemy produkować mniej - mówił Bartosz Chmielewski, założyciel i prezes zarządu firmy Zero Waste Design.

- Ideologia, która nam jest bardzo bliska mówi o tym, aby produkować mniej i wykorzystywać, to co już wyprodukowaliśmy, używać materiałów, które są z recyklingu, które nadają się do recyklingu, które są materiałami naturalnymi, ale takimi, które możemy wykorzystywać przez wiele lat - podkreślał.