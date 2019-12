BIM4FM to korzyść dla inwestora, dewelopera i firm zarządzających

Maciej Wiśniewski, prezes zarządu Loredo RES, opowiada o nagrodzonej na PropTech Festival 2019 koncepcji BIM4FM, jej zaletach i zastosowaniach przez deweloperów, a także towarzyszącym temu innym modelu pracy.

- Jest to koncepcja nie tak stricte związana z dziś kojarzonymi rozwiązaniami PropTech, czyli z pewnym produktem, na który możemy spojrzeć i go zobaczyć - wyjaśniał Maciej Wiśniewski, prezes zarządu Loredo RES podczas spotkania 4Buidlings. Jest to pewnego rodzaju połączenie ze sobą zarówno metodologii, technologii, rozwiązań IT, ale też procesów, które są obecnie stosowane u większości deweloperów na rynku nieruchomości. I przełożyliśmy to wszystko na rezultat, jaki chcemy osiągnąć - dodawał.

- W 2018 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą Skanska. Był to taki projekt pilotażowy, na którym obie strony się uczyły. Obecnie nasza koncepcja została wdrożona w trzech kolejnych projektach, w Warszawie i w Łodzi. Można powiedzieć, że jest zainteresowanie kolejnych inwestorów - prognozował Maciej Wiśniewski.