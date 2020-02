Brinda Somaya: Zrównoważony rozwój nie jest chwilową modą

Wierzę, że koncepcja zrównoważonego rozwoju jest czymś więcej niż tylko chwilową modą. Wszystko jest częścią większej całości - nie można zaprojektować budynku ze szkła, dodać do tego wiatrak i twierdzić, że jest to przyjazne dla środowiska rozwiązanie. Najlepszą miarą zrównoważonego rozwoju i tego, czy nasz projekt jest przyjazny środowisku, jest jego trwałość - uważa Brinda Somaya, główna architekt i dyrektor zarządzająca Somaya & Kalappa Consultants (SNK). O architekturze w erze gospodarki zrównoważonego rozwoju będziemy rozmawiać już 6 lutego br. w trakcie 4 Design Days 2020 (www.4dd.pl).

REKLAMA

Architektura zmierza w kierunku zrównoważonego rozwoju. Czym dla pracowni Somaya & Kalappa Consultants jest zrównoważony rozwój?

Brinda Somaya: Nasze starożytne pisma mówiły nam, abyśmy zawsze szanowali ziemię. Myślę, że te słowa dobrze odzwierciedla mój pierwszy, zaprojektowany ponad trzydzieści lat temu, budynek. To było na długo zanim "zielony" nabrał tak ważnego znaczenia dla architektów.

Uważam, że powinniśmy bardziej dbać o środowisko, a także dążyć do poprawy jakości życia mieszkańców. Musimy wyjść poza budynki i pracować nad projektami mającymi wpływ na społeczeństwo.

Jak wiemy, budynki wytwarzają około 39 proc. całkowitej emisji dwutlenku węgla. Nie mówiąc już o tym, ile energii jest dodatkowo marnowanej na zburzenie, wywóz, a następnie budowę nowego budynku w miejscu starego. W dzisiejszych czasach, tak silnych zmian gospodarczych i klimatycznych, architekci muszą zrozumieć wartość modernizacji i przebudowy. Mamy tak wiele budynków, które można ciekawie zaadaptować dla przyszłych pokoleń. Nie zawsze trzeba budować wszystko od nowa, czasem wystarczy dostrzec potencjał w starych, na pierwszy rzut oka zwyczajnych, budynkach.

Uważam, że odpowiedzialność i rola architekta wykracza daleko poza budynki. Musimy myśleć tak naprawdę o bardzo wielu aspektach w czasie projektowania i budowania. Musimy zarówno chronić przyrodę, jak i otaczające nas bezpośrednio środowisko - i nie ma znaczenia, czy są to niezabudowane otwarte przestrzenie w mieście, czy też naturalny krajobraz. Dlatego twierdzę, że my jako architekci jesteśmy strażnikami środowiska - zarówno tego zabudowanego, jak i niezabudowanego.

Na ile koncepcja zrównoważonego rozwoju w architekturze to nie chwilowa moda, ale coś trwałego?



Brinda Somaya: Wierzę, że koncepcja zrównoważonego rozwoju jest czymś więcej niż tylko chwilową modą. Wszystko jest częścią większej całości, nie można zaprojektować budynku ze szkła, dodać do tego wiatrak i twierdzić, że jest to przyjazne rozwiązanie dla środowiska.

Najlepszą miarą zrównoważonego rozwoju i tego, czy nasz projekt jest przyjazny środowisku jest jego trwałość. W czasie procesu projektowania i budowy może wydawać się, że zrobiliśmy wszystko, aby nasz projekt był jak najbardziej przyjazny środowisku, jednak dopiero spojrzenie na budynek po czterech czy pięciu latach może nam wiele powiedzieć, czy prawidłowo przeszedł próbę czasu.

Zrównoważony rozwój osiąga się poprzez zrozumienie, odpowiednie projektowanie, rozsądne wykorzystanie materiałów, oraz naprawdę wiele innych kluczowych czynników o których musimy pamiętać przy każdym projekcie.