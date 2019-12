"Był to bardzo dobry rok!" Rozmawiamy z Tomkiem Rygalikiem

Nowe projekty, nowe możliwości, nowe inwestycje. To kolejny rok ogromnego rozwoju Studio Rygalik. O tym co się udało zrealizować i co przyniesie nowy rok mówi projektant Tomek Rygalik.

Nowe projekty, nowe działania. Studio Rygalik ma za sobą bardzo intensywny czas. Jak podsumowałby Pan rok 2019?

Tomek Rygalik: To kolejny rok przełomowy, rok ogromnego rozwoju dla Studio Rygalik. Powstało wiele nowych projektów, pojawiły się nowe możliwości współpracy i nowe inwestycje. Dotyczy to zarówno sfery designu dla meblarstwa oraz architektury wnętrz. Mogę powiedzieć, że był to bardzo dobry rok.

Ogromnym sukcesem jest dla nas zaproszenie do współpracy z marką Cappellini. Ta jedna z najbardziej prestiżowych marek meblarskich na świecie, będąca dziś częścią grupy Haworth. Śmiało mogę powiedzieć, że dzięki tej współpracy weszliśmy do tzw. ligi mistrzów. W roku 2019 rozwijaliśmy także liczne projekty z naszymi klientami w Polsce, między innymi z firmą Profim i Noti. Są sukcesy i dobra współpraca, którą będziemy kontynuować w przyszłym roku.

Rozpoczęliście również dość mocne działania w obszarze architektury wnętrz komercyjnych. Czy to będzie jeden z kierunków rozwoju również w przyszłym roku?

Tak, dość mocno rozwijamy nasz dział projektowania architektury wnętrz komercyjnych w tym roku. Mamy na swoim koncie projekt największej i prestiżowej kancelarii prawniczej w stolicy. Jeszcze pod koniec tego roku zostanie otwarta również bardzo wyjątkowa restauracja na warszawskim Mokotowie, naszego projektu. Poza tym ruszamy z projektami kolejnych hotelarskich realizacji i myślę, że na tym polu Studio Rygalik będzie celebrować wiele sukcesów. To jednak dotyczy już przyszłego roku.

Krzesło Natural Born to Pana najnowszy projekt, który powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem Handlowym Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (AHEC). Jak rozpoczęła się Wasza współpraca?

AHEC to wyjątkowa organizacja, która promuje gatunki amerykańskiego drewna przez projekty eksperymentalne w obszarze designu. Efekty ich działań można zobaczyć m. in. na London Design Festival, targach meblarskich Interzum w Kolonii czy Salone del Mobile w Mediolanie. Współpracuje przy tym z całą plejadą największych sław designu i architektury. Tym bardziej ucieszyło mnie zaproszenie do kooperacji przy kolejnym projekcie tego Stowarzyszenia.

Projekt Natural Born prezentuje kreatywne podejście do świadomego projektowania z użyciem odnawialnych materiałów. Jest manifestem nowego sposobu myślenia o projektowaniu. Zwraca uwagę na potrzebę projektowania w sposób zrównoważony. To krok do pogłębiania świadomości zarówno naszej branży, naszego rynku, jak i naszego społeczeństwa. Od samego początku mojej działalności, koncentrowałem się na tematyce świadomego projektowania i zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu, że nie tworzyliśmy tym razem dla firmy meblarskiej, ale dla organizacji promocyjnej, mieliśmy okazję w bardzo bezpośredni sposób poświęcić cały projekt pogłębianiu świadomości. Zależało mi, aby mówić o tym, w jaki sposób konsumujemy zasoby ziemi, jak myślimy o projektowaniu, ale i o konsumpcji dóbr materialnych. To taki mój manifest.