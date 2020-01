Delabie: 4 Design Days to miejsce, gdzie możemy pokazać nowy aspekt naszych urządzeń

Targi 4 Design Days to okazja do pokazania jakości wykończenia produktów, pokazania różnych form i przykładów instalacji - mówi Katarzyna Dziedziulo, Manager ds. Marketingu i Komunikacji marki Delabie.

REKLAMA

Delabie po raz pierwszy będzie uczestniczyć w 4 Design Days. Dlaczego zdecydowali się Państwo na udział w evencie?

Katarzyna Dziedziulo: Firma Delabie jest historycznym partnerem rynku użyteczności publicznej. Od początku naszej działalności zwracaliśmy przede wszystkim uwagę na funkcjonalność naszych produktów: oszczędność wody, odporność na wandalizm, higiena, bezpieczeństwo, komfort, łatwa instalacja, prosta konserwacja. Od kilku lat przywiązujemy również większą wagę do designu. Zmieniamy wyposażenie sanitarne, integrując przy projektowaniu estetykę, jako główny element.

Nasza firma jest dowodem na to, że armatura i urządzenia sanitarne w sanitariatach publicznych mogą być elementem dekoracyjnym samym w sobie. Odchodzimy od staromodnych aranżacji łazienek publicznych, projektując produkty o uniwersalnym designie, które przez lata będą zdobić pomieszczenie, w którym są zainstalowane. Targi 4 Design Days to miejsce, gdzie możemy pokazać ten nowy aspekt naszych urządzeń, stąd decyzja o uczestnictwie w tak ważnym, z punktu widzenia designu, wydarzeniu. Działania firmy Delabie w dziedzinie sanitarnej stoją pod znakiem chęci udostępnienia designu jak największej liczbie użytkowników.

Czego mogą spodziewać się goście odwiedzający Państwa stoisko?

Goście odwiedzający targi będą mogli zobaczyć na naszym stoisku mini aranżacje przestrzeni sanitarnych w obiektach publicznych: przestrzeń umywalkową, natryskową, pisuarową i WC.

Na co dzień architekci i projektanci nie mają okazji zobaczyć „na żywo” naszych produktów w zaaranżowanej przestrzeni sanitarnej, zwłaszcza tych, które posiadają duże gabaryty. Jest to okazja do pokazania jakości wykończenia produktów, pokazania różnych form i przykładów instalacji.

Jesteśmy bardzo ciekawi jak nasze aranżacje zostaną ocenione przez architektów, którzy na co dzień projektują budynki użyteczności publicznej. Mamy nadzieję, że nasze pomysły będą inspiracją w pracy nad sanitarnymi przestrzeniami publicznymi.