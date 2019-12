Design jako promocja rodzimej kultury - rozmowa z Lucasem Abajo z Muka Design Lab

O idei "slow design" i potencjale wzornictwa w promocji lokalnych kultur opowiedział nam Lucas Abajo ze studia Muka Design Lab, które na swoim koncie ma m.in. Red Dota i tegoroczną German Design Award.

- Jeżeli zaprojektujemy przedmiot, który zostanie wykonany z naszych własnych materiałów, z naszych własnym stylu, powstanie we współpracy z rzemieślnikami, to nadamy mu swoistą tożsamość. I będzie to dobry sposób na zakomunikowanie całemu światu skąd pochodzimy i co tworzy naszą kulturę - mówił Lucas Abajo, Muka Design Lab, podczas tegorocznego Forum Dobrego Designu w Warszawie.