Dni Otwarte 4DD: Co daje architekt wnętrz?

O tym, co zyskuje inwestor przychodząc do architekta wnętrz, ile kosztują usługi biur architektonicznych oraz o najpopularniejszych oczekiwaniach klientów rozmawialiśmy z Jakubem Szelągiem, architektem pracowni Decoroom, prelegentem 4 Design Days.

Klienci często myślą, że urządzanie mieszkania jest proste, że wystarczy kierować się własnym gustem i gotowe.

Na początku, wiele rzeczy wydaje się proste. Widzimy jak robią to inni i jak łatwo im to przychodzi. I wszystko jest fajnie do momentu, gdy sami nie spróbujemy czegoś takiego wykonać. Wtedy najczęściej okazuje się, że to co wydawało nam się proste, wcale takie nie jest. Potrzebne jest doświadczenie, wiedza i umiejętności. Podobnie jest z wykończeniem i urządzeniem mieszkania, które wymaga nie tylko poczucia estetyki i gustu. Dobrze urządzone mieszkanie to takie, w którym po kilku tygodniach użytkowania nie irytuje nas to, że coś przeszkadza, że nie wygląda tak, jak to sobie wyobrażaliśmy, albo że jakość materiału nie jest taka, jak byśmy chcieli. Dlatego warto zgłosić się do profesjonalisty.

Co zyskuje inwestor przychodząc do profesjonalisty? Na co może liczyć?

Z urządzeniem mieszkania jest jak z każdą inną usługą. Idziemy do fachowca, bo ma wiedzę i odpowiednie doświadczenie, a także przeprowadzi nas przez gąszcz propozycji, z których wybierze te warte uwagi, sprawdzone lub przynajmniej ostrzeże przed takimi, do których nie ma pewności.

Architekt wnętrz może zwizualizować nasze wyobrażenie o przyszłym mieszkaniu. Jeśli nie mamy wizji, to bardzo często już po pierwszej rozmowie kreuje się pomysł na wnętrze. Niezwykle istotna jest tu wiedza architekta odnośnie ergonomii i funkcjonalności. W tych kwestiach już przy realizacji bardzo często pojawiają się problemy. I po to jest architekt czy biuro projektowe, aby ich uniknąć. Bo przecież nie chcemy codziennie rano wchodząc do kuchni zahaczać o źle ustawiony stół. Podobnie w łazience. Nie chcemy mieć utrudnionego dostępu do pralki, czy toalety.

Zgłaszając się do profesjonalnego biura klient może mieć pewność, że otrzyma kompleksową propozycję wykończenia mieszkania. Opierając się na standardach biura, w którym pracuję, oferowana przez nas usługa zawiera wszystkie elementy potrzebne do wykończenia mieszkania pod klucz. I to nie będzie tylko trójwymiarowa wizualizacja, która jest wyłącznie obrazem poglądowym. Wielu osobom wydaje się, że taka wizualizacja to gotowym projekt odzwierciedlający w 100% to co zostanie w mieszkaniu wykonane i to jak będzie ono finalnie wyglądać, ale tak nie jest. Projekt techniczny, który przygotowuje architekt składa się z wielu elementów i jest niezbędny do prawidłowej pracy ekipy wykończeniowej. Bardzo często architekci dysponują też bazą sprawdzonych fachowców. To też „zdejmuje” z klienta stres i czas na poszukiwania.

Osoba zgłaszająca się do architekta powinna otrzymać także kosztorys prac, połączony z wykazem proponowanych materiałów wykończeniowych. Dobry profesjonalista powinien też zaproponować nadzór nad realizacją i kontrolować zgodność prac z projektem.