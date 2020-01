Dni Otwarte 4DD: Jimi Ogden pokaże, jak odnawiać i przerabiać w duchu zero waste

Jego pasją jest nadawanie nowego życia starym, wyrzuconym meblom. Jimi Ogden, prowadzący na antenie HGTV program "Rzeczy od-nowa" ma głowę pełną pomysłów. W trakcie Dni Otwartych 4 Design Days poprowadzi warsztaty "RECYCLE i REUSE w projektowaniu wnętrz".

Dlaczego tak ważne w Pana pracy jest dawanie nowego życia starym rzeczom? Świadczy o tym choćby tytuł programu „Rzeczy od-nowa”.

Jest taki wykres, w którym na środku znajduje się recykling, a na szczycie są rzeczy odnowione, używane ponownie. To krok dalej od segregowania śmieci. Ilość rzeczy, wyrzucanych obecnie przez ludzi jest ogromna. Jest wśród nich mnóstwo materiału, który możemy użyć ponownie. Dla mnie to oczywiste, że po niego sięgam. Przecież wystarczy nauczyć się kilku prostych technik, by stworzyć z wyrzucanych materiałów piękne meble. Robiłem to od dziecka i robię teraz.

Czy pana zdaniem stary design jest lepszy niż nowoczesny?

Czasami tak. Generalnie współczesne wzornictwo jest bardziej praktyczne. Nie oznacza to, że cierpimy na brak pięknych rzeczy. Świat jest pełny wspaniałych przedmiotów, którymi możemy wypełnić nasze wnętrza. Martwię się jedynie tym, że ludzie często zapominają o znaczeniu kupowanych rzeczy. Nie zwracają uwagi na ich pochodzenie.

Czy udział w programie telewizyjnym traktuje pan jako pewnego rodzaju misję? Chce pan inspirować Polaków?

Mam taką nadzieję, że mój program inspiruje ludzi, że przekazuje im wiedzę i zachęca do odnawiania i używania rzeczy na nowo. Można to nazwać misją. Miło jest pomyśleć, że po obejrzeniu programu ludzie będą chcieli zrobić coś tylko dla siebie. Oderwać się od codzienności. Reakcje na program są bardzo pozytywne. Zrobiliśmy już dwa sezony i mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. Mamy w planach pokazanie widzom prostych technik, niewymagających posiadania warsztatu, dzięki którym będą w stanie odnawiać swoje rzeczy. Mam nadzieję, że dzięki temu więcej zabieganych ludzi znajdzie czas, by zapomnieć na chwilę o troskach codzienności i skupić się na czymś innym.

Jest pan rzemieślnikiem, gitarzystą, wokalistą, nauczycielem, gwiazdą telewizji. Co daje działanie na tylu płaszczyznach?

Bardzo lubię pracować fizycznie, z materiałem. To pewien rodzaj terapii. Mówiąc szczerze, to wręcz medycyna naturalna, która sprawia, że żyję i jestem w formie. Potrafię się skupić. Bardzo lubię tworzyć i urzeczywistniać idee. Dobrym przykładem jest tu muzyka. Uwielbiam pisać piosenki i je nagrywać, żeby mieć coś rzeczywistego. Podobnie jest z rzemiosłem. Przychodzi mi coś do głowy, zapisuję to i tworzę prawdziwy przedmiot. Cały ten proces jest fascynujący. Nie chcę pozostawać jedynie na poziomie idei. Chcę je urzeczywistniać. To wywołuje we mnie pozytywne emocje. Robię wiele rzeczy tylko dla siebie. Nie w celach komercyjnych. To mi pomaga rozwijać się i odrywać, na jakiś czas, od codziennych obowiązków.