Dni Otwarte 4DD: Mirella i Marcin Kępczyńscy doradzą, jak przeżyć remont i nie zwariować

Remont trzeba zaplanować, postresować się na etapie projektu, a potem podjąć decyzję i nie zmieniać jej co krok. Zmiana decyzji po zamknięciu etapu projektowania to najczęściej popełniany błąd - mówią Mirella i Marcin Kępczyńscy, architekci wnętrz, prowadzący na Youtube kanał “Mirella i Marcin”.

Jakie mielibyście rady dla osób planujących remont? Jak go przeżyć i nie zwariować?

Najczęściej spotykamy się z dwoma sposobami remontowania. Pierwszy - dobrze zaplanowany czas, solidny i profesjonalny projekt z kosztorysem i rysunkami warsztatowymi mebli na zamówienie, przeprowadzenie remontu zlecone komuś, komu ufamy. Drugi - mnóstwo pomysłów, zamówiona ekipa i jakoś to będzie. W naszym przekonaniu, pierwsze podejście pozwala na minimalizację stresu związanego z remontem i pozwala utrzymać kontrolę nad tym co będzie na końcu. Drugie podejście sprzyja wymknięciu się budżetu spod jakiejkolwiek kontroli, przeniesienie odpowiedzialności za projekt na wykonawcę. Jeśli nie mamy doświadczenia w remontach, to drugie podejście skończy się codziennym stresem, niekończącym się jeżdżeniem po sklepach, wysłuchiwaniem żali ekipy i uspokajaniem małżonka.

Remont trzeba zaplanować, postresować się na etapie projektu, a potem podjąć decyzję i nie zmieniać jej co krok. To główny błąd - zmienianie decyzji po zamknięciu etapu projektowania. Oczywiście czasem trzeba coś zmienić, bo remont to często rozbrajanie tykającej bomby - a to pęknie rurka nie tam gdzie trzeba, a to okaże się że prąd przebiega inaczej niż wskazuje logika. Warto nie oszczędzać za wszelką cenę na ekipie, bo każda niska cena ma swoją tajemnicę. Jeśli robimy remont, podkreślam remont, a nie wykończenie mieszkania w stanie deweloperskim, to lepiej nie zobowiązywać się “na sztywno”, na datę zakończenia remontu, bo z dużym prawdopodobieństwem wyskoczy coś, czego się nie spodziewaliśmy.

Czyli rada ogólna - dobierzcie do remontu zespół: projektanta i wykonawcę, którzy zapewnią wam spokój. Najlepiej żeby się ze sobą znali i mieli już wcześniejsze doświadczenia we współpracy. Jest dużo takich ekip. Warto brać firmy doświadczone w remontach. Poza sprawdzoną ekipą warto pamiętać, że zakładany budżet nigdy na etapie wykańczania się nie zmniejsza. Jeśli ulega zmianie, to na koniec wychodzi raczej drożej, a nie taniej. Radzimy więc wybierać założenia poniżej naszych możliwości finansowych. W ten sposób łatwiej zniesiemy nieoczekiwane wydatki i zmiany cen wybranych produktów.

Dodatkowo warto pamiętać, że remontując coś razem, robimy to dla wspólnego dobra. Czasem nasi klienci traktują wykańczanie swojego domu jako cel nadrzędny, wykańczając siebie nawzajem. Zapominają o tym, że najważniejsze jest żyć razem i być razem szczęśliwymi, a nie żyć oddzielnie, ale za to w ładnym domu. Zdarza się niekiedy, że po skończeniu remontu ludzie się rozchodzą. Nie wytrzymują ciśnienia. Zapewne remont nie jest jedyną przyczyną rozstania, ale jest to bardzo smutne, że chcąc budować coś razem, niszczą wszystko, co do tej pory razem stworzyli.