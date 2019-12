Do bólu szczery i naturalny: Robert Konieczny o sobie i swojej pracy

Lubię rozwiązania, które można naszkicować na papierze jak definicję. Taki uproszczony wzór, dla którego forma nie ma większego znaczenia. Ważna jest istota, pierwotna myśl obrazująca sposób działania budynku - mówi Robert Konieczny. Architekt opowiada o swoich inspiracjach, byciu szczerym do bólu i relacjach z klientami.

REKLAMA

Poznaliśmy się w 2006 roku na spotkaniu Gazety Wyborczej w krakowskim Klubie pod Jaszczurami. Przyjechałeś z wykładem o współczesnej polskiej architekturze. W bluzie z kapturem, w dżinsach i ciężkich butach. Buntownik z wyboru, pomyślałem. Ile z tego buntownika jeszcze w tobie zostało?

Sądzę, że dużo. Wciąż jest podobnie, nadal nie robię niczego wbrew sobie. Pieniądze zdarzają się przy okazji…

Chwila. Jeździsz luksusowym samochodem niemieckiej marki będąc jej ambasadorem, ubierasz się w garnitury znanej polskiej marki i jesteś jej twarzą. Coś jednak się zmieniło.

Tak, ale nigdy głównym celem moich działań nie było zarabianie pieniędzy. Z garniturami było tak, że ujęła mnie propozycja zrobienia własnej kolekcji, gdzie łączymy modę z architekturą. Wciąż nad nią pracujemy. Audi z kolei zależało na tym, żeby zwrócić uwagę nie tylko na technologię, ale przede wszystkim na design. Uznaliśmy w biurze, że to świetna propozycja, bo można mówić o architekturze w innym kontekście. Podobne współprace zawsze poprzedza dyskusja z moją ekipą z KWK. Decydujemy wspólnie. Biuro jest utożsamiane ze mną, a to co robię, gdzie jestem i kto wykorzystuje mój wizerunek w konsekwencji rzutuje na całe biuro. Mam wobec tego dużo pokory.

Wróćmy do naszego pierwszego spotkania. Pamiętam, że biła z ciebie energia, mówiłeś szczerze, o tym, że źle mieszkamy, że można żyć inaczej - rzeczy wówczas niepopularne.

Zawsze byłem, i nadal jestem, do bólu szczery i naturalny. Nie zawsze wychodzi mi to na dobre. Jeden z moich partnerów w KWK Promes mówi, że jestem facetem, który jednym zdaniem potrafi obrazić wszystkich, w pewnym sensie niechcący. Może nie zawsze jestem z tego dumny, ale kiedy słyszę lub czytam okrągłe wypowiedzi moich kolegów po fachu, to tak naprawdę nie wiem, o co im chodzi. Ale wtedy wszyscy są zadowoleni. A kiedy ja coś grzmotnę… Czasami działa to na moją korzyść, czasami muszę przepraszać, odkręcać, łagodzić sytuację. Również z klientami.

Obrażasz klientów?

Niedawno, tuż przed podpisaniem umowy, nie ma co owijać w bawełnę, upierdliwy klient dzwonił do mnie dość natarczywie, a same rozmowy były naprawdę długie. Któregoś razu nie wytrzymałem i wypaliłem: „bardzo pana przepraszam, ale nie wiem, czy powinniśmy ze sobą współpracować. Muszę powiedzieć szczerze, że pan mnie absolutnie wkurwia i nie wiem, jak to się będzie dalej układało”. On na chwilę zaniemówił, po czym zmienił ton i zaczął rozmawiać z większą swobodą i bezpośredniością. Nie krył, że w każdym innym przypadku zrezygnowałby ze współpracy, bo takie podejście było dla niego niedopuszczalne. Nadal pracujemy razem i wszystko dobrze się układa. Dlatego też to powiedziałem; żeby współpraca przyniosła dobry efekt, musisz dobrze dogadywać się z klientem, musicie się rozumieć. Czasem oznacza to, że dacie sobie po pysku, oczywiście słownie, aby wyjść poza obszar wzajemnych pretensji.