Dominika Zielińska: Ekologia nie musi być droższa

Obaliliśmy argument, że ekologia musi być droższa. Nie musi! - przekonuje Dominika Zielińska opowiadając o realizacji biura Less Waste Office wykonanej przez Workplace Solutions. Architekt zachęca również do wczytywania się w informacje o produktach, których producenci deklarują, że są less waste.

- Należy znaleźć trochę więcej czasu i dokładnie czytać - na przykładzie produktów - co jest w tej karcie katalogowej, co to naprawdę jest za produkt. Nie ufać, niestety, że jest tam jakiś stempel, jakiś certyfikat, bo często te certyfikaty nic nie znaczą. Trzeba się wczytać głębiej. Są na szczęście już pierwsze firmy, które mogą zrobić taki dogłębny research dla nas projektantów - mówiła Dominika Zielińska, architekt, pracownia Workplace Solutions.

- Inwestor nie musi się liczyć z większymi kosztami w przypadku projektu less waste. Udało nam się to udowodnić. Nasze biuro Less Waste Office porównaliśmy finansowo, kosztowo, czasowo z dokładnie taką samą powierzchnią, dla tego samego klienta, w tym samym budynku, tylko na innym piętrze, która była robiona, nazwijmy to, tradycyjnie. Największym kosztem dodatkowym, ale niekoniecznie widocznym w postaci finansowej jest zaangażowanie wszystkich stron w poszukiwaniu rozwiązań, zamienników, produktów z drugiego obiegu. Udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której obniżyliśmy koszt środowiskowy tej przestrzeni o 80% względem standardowego, porównywalnego biura, w tym samym czasie, w tych samych kosztach - opowiadała.