Dorota Koziara: Design w Polsce nabrał rozpędu

W dzisiejszych czasach kobiety znakomicie radzą sobie w zawodach związanych z projektowaniem, wykazując się dużym wyczuciem i intuicją – mówi projektantka Dorota Koziara, jedna z prelegentek 4 Design Days 2020.

Współczesne kobiety projektowania: mamy w Polsce wiele utalentowanych i nagradzanych projektantek, architektek, mamy znakomite kobiety-krytyków i promotorów designu, większość instytucji promujących design, sztukę kierowanych jest przez kobiety. Czy to już rewolucja? Gdzie, Pani zdaniem, są źródła tych sukcesów?

To prawda, mamy dużo utalentowanych projektantek i architektek. Od conajmniej 15 lat zajmuję się promocją polskiego designu w świecie i każda wystawa, której jestem kuratorem ma w swojej nazwie POLISH DESIGN właśnie po to, żeby utkwiła w pamięci odbiorców. To sposób na budowanie marki. Wypromowałam i wprowadziłam na zagraniczne rynki wiele polskich firm i ich projektantów w ramach wydarzeń, których byłam inicjatorem, kuratorem i art dyrektorem na arenie międzynarodowej. Wiele wyselekcjonowanych i zaproszonych przeze mnie projektantów to kobiety. Podobnie w dziedzinie architektury od lat jestem konsultantem w międzynarodowym konkursie Ital Cementi, który przyznaje nagrody w dziedzinie architektury dla pań architektek. W dziedzinie architektury na całym świecie jest wiele świetnych architektek. Wiele kobiet zajmuje się krytyką designu lub kuratelą wystaw. Zdecydowana większość osób piszących do pism związanych z urządzaniem wnętrz czy designem to kobiety dziennikarki. Nie traktowalabym tego w kategorii rewolucji, ponieważ odkąd pracuję w tym zawodzie, właśnie tak było. Myślę, że wynika to z prostego faktu zainteresowań. Większości kobiet bliższe są tematy związane z estetyką czy urządzaniem najbliższej przestrzeni człowieka.

Pierwszymi dyrektorami Instytutu Wzornictwa w Warszawie – kiedy ja studiowałam czy byłam zaraz po studiach – były kobiety lub kobiety na zmianę z mężczyznami. W naszym zawodzie nie podchodzę do tego argumentu jako rewolucji, od wielu lat kobiety pełnią w nim bowiem równie ważną rolę jak mężczyźni. Wszystko zależy od tego, ile czasu mogą poświęcic na życie zawodowe, a to jest indywidualny wybór każdej z pań.

Design w Polsce nabrał rozpędu, ponieważ polskie firmy rozwijają się dynamicznie. Dzięki temu projektanci mają więcej pracy. Dziś pod własnymi nazwiskami, a nie jak kiedyś jako część zespołu w pracowni projektowej wewnątrz fabryk. Stąd też znamy więcej nazwisk współczesnych projektantów. Cieszy fakt, że mamy coraz więcej zdolnych projektantek czy kuratorek wystaw, ale dla mnie osobiście ważny jest też fakt, że coraz częściej przypomina się nazwiska z historii polskiego designu, które nie miały szans wcześniej na międzynarodowy sukces, a które tworzyły historię naszego polskiego designu.