Ewa Czerny: Projektując dla dzieci trzeba otworzyć głowę na nietypowe rozwiązania

Ewa Czerny znana jest z roli prowadzącej program poradnikowy „Podzielić M2” emitowany na antenie DOMO+, gdzie projektuje i realizuje wnętrza pokoi dziecięcych. Jest architektem z zawodu i zamiłowania. Będzie również jedną z prelegentek zbliżającego się wydarzenia 4 Design Days 2020 w Katowicach. Jak się projektuje dla dzieci i jak wyglądały projekty z programu? Zobaczcie!

Ewa Czerny na rynku architektonicznym działa od 2010 roku, a od roku 2017 funkcjonuje niezależnie pod marką Czerny Design. Ma na swoim koncie wiele realizacji, które zostały wyróżnione nagrodami oraz są tematem międzynarodowych publikacji. Specjalizuje się w projektowaniu wnętrz mieszkalnych, form użytkowych, jak również wyjątkowych pokoi dziecięcych. Już wkrótce uruchamia kolejny koncept My Little Room, by pomóc w aranżacjach pokoi dziecięcych, nie tylko na szklanym ekranie.

Czy dzieci są wdzięcznym tematem aranżacji wnętrz?

Bardzo! Chociaż nie dzieci są tematem aranżacji, a ich potrzeby, pomysły, marzenia i ich ogromna wyobraźnia. Potrzeby i wytyczne dorosłych dla projektu wnętrz są powtarzalne, przewidywalne, tu raczej nic projektanta nie zaskoczy. W przypadku projektu pokoju dziecięcego wiadomo więc, że rodzic chce, żeby było bezpiecznie, marzy o funkcjonalnym układzie pokoju czy ergonomicznym miejscu przy biurku. Ja natomiast zawsze z niecierpliwością czekam na oczekiwania dzieci, dotyczące wymarzonego pokoju. Bo jaki dorosły poprosi o dżungle, domki dla szczurków czy przystanek tramwajowy...? To są niekończące się pomysły, na które ciężko być przygotowanym, więc ich realizacja zawsze jest wyzwaniem i kreatywną łamigłówką. W czasach, kiedy ja byłam małym dzieckiem nie było takich możliwości, jak teraz, takich mebli, materiałów wykończeniowych, takiego wyboru dekoracji. Dlatego tym bardziej mam dużą radość w aranżacji pokoi dla najmłodszych, wręcz nadrabiam niedosyt z dzieciństwa.

Skąd czerpie Pani inspiracje do aranżacji pokoi dzieci?

Tak naprawdę to wszystko jest dla mnie inspiracją. Dla wnętrz dedykowanych dorosłym również, ale dla dzieci w szczególności. Trzeba otworzyć głowę na nietypowe rozwiązania, żeby sprostać oczekiwaniom najmłodszych, często wykorzystując przedmioty o innej funkcji niż ta, zakładana w projekcie. Zdarzyło mi się np. stworzyć trójwymiarowe chmury z siatki elewacyjnej albo lampę z kolorowych słomek.

Lubię obserwować świat i patrzę na niego z ciekawością, zawsze z tyłu głowy analizując, jak wykorzystać dany element w moich projektach. To jest pasja, umiłowanie do pięknych wnętrz, więc nie da się od tego odciąć po całym dniu pracy i wyłączeniu komputera. Robię różne dziwne zdjęcia: ciekawie ułożona kostka chodnikowa, zabytkowa brama w stylu art-deco z pięknymi podziałami. Chłonę wszystko co mnie otacza. Na szczęście w obecnych czasach telefon z aparatem zawsze mam przy sobie i nic mi nie umknie.