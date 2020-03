Fokus na detal, czyli jak wybierać listwy do wnętrz publicznych i komercyjnych

Na co należy zwrócić uwagę, wybierając listwy do biura, hotelu czy innego intensywnie użytkowanego wnętrza? Liczy się wytrzymałość produktu, specjalne rozwiązania funkcjonalne i łatwy montaż. Czasami konieczne są też odpowiednie atesty.

Jakie listwy najlepiej wybrać do intensywnie użytkowanej przestrzeni, takiej jak biuro, salon usługowy czy domowy przedpokój?

Listwa przeznaczona do intensywnie użytkowanego pomieszczenia musi być przede wszystkim odporna na działanie wilgoci i zanieczyszczeń, zarysowania oraz inne uszkodzenia mechaniczne. Dlatego kluczowe jest z jakiego materiału ją wykonano. W ofercie VOX mamy np. listwy Espumo produkowane w technologii Kerracore, która wykonana jest w 80% z recyklatów. W produkcji wykorzystujemy specjalnie tworzywo polimerowe uszlachetnione dodatkami mineralnymi. O jego wytrzymałości najlepiej świadczy fakt, że w tej technologii produkujemy również materiały elewacyjne czy okładziny ścienne.

Listwy te można też malować, dzięki czemu łatwo dopasujemy je do aranżowanego pomieszczenia albo uczynimy z niej wyrazisty akcent. Materiał z którego wykonano listwy sprawia, że nie chłonie ona wody z żadnej ze stron, a w efekcie się nie wypacza. Nie tylko nie nasiąka wilgocią z pomieszczenia, ale też tą, którą emitują ściany czy podłoga. Dlatego świetnie sprawdzi się przy montażu w mieszkaniach deweloperskich, w których ściany oddają wilgoć jeszcze przez jakiś czas po oddaniu lokalu do użytku.

Pomieszczenia mieszkań na wynajem albo pokoi hotelowych narażone są na częste uszkodzenia mechaniczne. Na co warto zwrócić uwagę wybierając produkt do tego konkretnego zastosowania?

We wnętrzach tego typu estetyka jest tak samo kluczowa, jak parametry techniczne. W hotelach czy mieszkaniach na wynajem świetnie sprawdzą się listwy wykonane z MDF-u, który jest materiałem bardzo trwałym i łatwym w pielęgnacji. Możliwość szybkiego montażu i demontażu docenią inwestorzy, którzy będą mogli przeprowadzić remont albo proste odświeżenie wielu pokoi naraz.

Przyjrzyjmy się teraz biurom: to przestrzeń, w której listwy zwykle pełnią dodatkową rolę?

Listwy nie tylko maskują dylatacje, ułatwiają sprzątanie i podkreślają estetykę pomieszczenia. Stanowią też ważny element przy organizacji biurowej przestrzeni. Często za listwami ukrywamy różnego rodzaju okablowanie. O ile w domach coraz częściej korzystamy np. z internetu bezprzewodowego, to w biurach ze względu na bezpieczeństwo i efektywność transmisji danych, kable nadal są w użyciu. Lepszym rozwiązaniem są więc listwy, które są wyposażone w specjalną komorę – w razie potrzeby wystarczy wyjąć osłonkę, by dostać się do schowanych za nią przewodów.

Czy listwy, które stosujemy w domach zawsze możemy też wykorzystywać we wnętrzach publicznych albo miejscu pracy?

Generalnie listwy przypodłogowe stosowane w domu można z powodzeniem wykorzystywać w większości wnętrz użyteczności publicznej czy w biurze. Wyjątek stanowią miejsca ze zbiorowym żywieniem, szpitale i miejsca w których przebywają dzieci, czyli żłobki albo przedszkola. W takich wnętrzach jesteśmy zobligowani, by wybierać produkty z odpowiednimi atestami higienicznymi. Dzięki temu, bez obaw możemy je stosować w najbardziej wymagających pomieszczeniach.