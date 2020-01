Gosia Rygalik: W designie odnalazłam siebie

O budowie swojej ścieżki zawodowej związanej z projektowaniem oraz o inspiracjach i coraz bardziej docenianej roli kobiet mówi Gosia Rygalik (Studio Rygalik), projektantka, jedna z prelegentek 4 Design Days 2020.

W jakim stopniu historia designu czy architektury to historia kobiet? Które kobiece postaci z historii wzornictwa i architektury przemawiają do Pani najbardziej i dlaczego?

Gosia Rygalik: Mam wrażenie, że historia designu, czy uogólniając historia w ogóle, była do niedawna historią z kobietami w tle. W wielu dziedzinach życia obecne były zawsze, ale nie na tzw. „świeczniku”, zwykle mówiono o nich mało, często umieszczano je w cieniu. Z tego względu, dopiero po upływie czasu odkrywamy ich prace, twórczość, dokonania. Podobnie jest w dziedzinie wzornictwa i architektury – często dopiero dziś dostrzegamy i odkrywamy na nowo ich twórczy wkład. Myślę, że w innych dziedzinach jest bardzo podobnie. To się zbiega z rozwojem historii i zmieniającą się rolą społeczną kobiet w zachodnim społeczeństwie. Jest to bardzo interesujące. Dla mnie znamienitym przykładem tego typu kobiety, długo będącej w cieniu jest Charlotte Perriand, francuska projektantka, która blisko współpracowała z Le Corbusierem i dopiero po latach, jej twórczość jest na nowo odkrywana. Wiele lat po jej śmierci (zm. 1999 roku) zorganizowano przekrojową ekspozycję monograficzną jej prac „Charlotte Perriand: Inventing a New World” w paryskiej Fondation Louis Vuitton. Dopiero teraz odkrywamy, jak znaczący dorobek w zakresie designu udało jej się stworzyć. Dostrzegamy, jak wiele możemy się od niej nauczyć. Brakowało odrębnego potraktowania jej jako niezależnej projektantki i indywidualnej analizy jej dokonań. Jest to postać szczególnie dla mnie ważna, dlatego, że bliski mi jest etos modernizmu, a Charlotte Perriand była jedną z najbardziej wpływowych projektantek tego okresu.

Inną inspirującą postacią, bliską mi, jako osobie zaangażowanej w edukację, jest Rowena Reed Kostellow – nieżyjąca już edukatorka, która ponad 50 lat uczyła na Pratt Institute w Nowym Jorku. Pozostawiła ona po sobie wypracowane przez lata dziedzictwo w postaci wyjątkowej metodyki nauczania podstaw projektowania, opartej na treningu umiejętności tworzenia abstrakcyjnych kompozycji geometrycznych, od których się później wychodzi do dalszego tworzenia produktów, architektury, rzeźby. Prowadząc zajęcia po części w oparciu o tę metodologię, ja również uczę się coraz bardziej wnikliwego postrzegania relacji przestrzennych, a także tego, że konsekwentna, systematyczna praca może przynieść nieocenione rezultaty.