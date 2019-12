IKEA: Do 2030 r. będziemy biznesem w pełni zrównoważonym

Ekologia jeszcze nigdy nie była tak mocno obecna w designie i finalnej sprzedaży. Od tego nie ma już odwrotu – mówi Katarzyna Dulko-Gaszyna, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail w Polsce.

Rok 2019 był chyba udanym rokiem dla IKEA - po raz kolejny odnotowaliście dwucyfrowy wzrost sprzedaży. Gdzie upatrywać przyczyn tego sukcesu?

Katarzyna Dulko-Gaszyna: Tak, to był kolejny bardzo udany rok dla IKEA Retail w Polsce. Jest to między innymi efekt inwestycji w nowe formaty spotkań z klientami, rozwój kanałów cyfrowych i sieci dystrybucji oraz przede wszystkim wspólnej, całorocznej pracy prawie pięciu tysięcy naszych pracowników. Otworzyliśmy unikalny w skali światowej koncept, czyli sklep IKEA w warszawskim centrum handlowym Blue City, a także uruchomiliśmy nową jednostkę logistyczną pod Wrocławiem. Od momentu uruchomienia zamówień dla małych paczek obsłużyliśmy już prawie 200 tys. klientów. Biznes online to dzisiaj prawie 10% całej sprzedaży. Podobnie z rozwiązaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju – produkty, które możemy nazwać ekologicznymi, stanowią dzisiaj 10% naszego asortymentu. A mamy apetyt na więcej.

Podejmujecie kolejne kroki w kierunku prowadzenia działalności w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego i przyjaznej klimatowi. Jakie działania w tym kierunku realizowaliście w 2019 roku?

W IKEA od kilku lat wdrażamy naszą globalną strategię zrównoważonego rozwoju People & Planet Positive. Rzeczywiście zmiany klimatu jak i potrzeba stworzenia realnych rozwiązań dla gospodarki obiegu zamkniętego są główną osią naszych działań strategicznych. Dla IKEA cel jest jasny: do 2030 r. planujemy stać się biznesem w pełni cyrkularnym, korzystającym wyłącznie z czystej, odnawialnej energii i odnawialnych lub przetworzonych surowców. Chcemy jednocześnie umożliwiać naszym klientom prowadzenie bardziej zrównoważonego życia w domu, dlatego stale zwiększamy ofertę takich produktów. Przewidujemy, że hitem będą w przyszłym roku zasłony oczyszczające powietrze.

W Polsce realizujemy kilka pilotażowych projektów i inicjatyw. Mamy nadzieję, że przyniosą one pozytywne zmiany nie tylko w naszej firmy, ale też w całej branży. Jednym z przykładów jest prowadzona przez IKEA Retail w Polsce od ponad dwóch lat sprzedaż instalacji fotowoltaicznych dla domu. Wraz z naszym partnerem ds. energetyki prosumenckiej oferujemy kompleksowe rozwiązania pod klucz, które pozwalają produkować energię ze słońca i oszczędzać na domowym budżecie. Sprzedaż instalacji fotowoltaicznych to dla nas nowy rynek, ale wiążemy z nim wielkie nadzieje – także dla budowy rynku energii odnawialnej w kraju. W mijającym roku odnotowaliśmy aż pięciokrotny wzrost sprzedaży i poziom zainteresowania wciąż rośnie, często motywacje są zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Obecnie wiele z rynków IKEA zagranicą przygląda się modelowi w Polsce i chce się od nas uczyć.