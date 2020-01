Izabela Bołoz: Jestem zwolenniczką szerszego patrzenia na design

Jestem zwolenniczką szerszego patrzenia na design – dla mnie to słowo oznacza myślenie projektowe i koncepcyjne, które może być użyte w wielu dziedzinach. I absolutnie nie równa się tylko projektowaniu przedmiotów użytkowych – mówi projektantka Izabela Bołoz, prelegentka wydarzenia 4 Design Days 2020 (6-9 lutego, MCK i Spodek w Katowicach, www.4dd.pl).

Jak zaczęła się Pani przygoda z designem i architekturą? Co sprawiło, że obrała Pani taką, a nie inną drogę w życiu?

Izabela Bołoz: Miałam zupełnie inne plany, ponieważ studiowałam Stosunki Międzynarodowe i planowałam całkowicie odmienną ścieżkę kariery, choć hobbistycznie zawsze projektowałam amatorskie meble, przedmioty, robiłam witraże. Lubiłam tematykę swoich pierwszych studiów: historię, socjologię, politologię, języki obce. Ale w pewnym momencie bardzo mocno dotarło do mnie, że to nie to i powinnam podjąć bardziej twórcze studia na kierunku artystycznym. Po skończeniu pierwszego kierunku rozpoczęłam studia designu w Londynie, a potem w Holandii.

Co Panią inspirowało, co dziś inspiruje? Co uznałyby Pani za swój największy sukces jeśli chodzi o rozwój zawodowy?

Inspirują mnie zarówno formy i obrazy, jak i idee czy koncepcje. Tak więc na przykład jeden projekt może być zainspirowany cytatem Kapuścińskiego, a inny geometrią w architekturze. Nie do końca umiałabym sprecyzować swój największy sukces, ponieważ swój rozwój zawodowy postrzegam raczej jako pewną ścieżkę. W ostatnim czasie jestem dumna ze stworzenia zespołu, z którym pracuję. Reorganizacja pracy w studio umożliwiła mi lepszą organizację czasu, znacznie zwiększyła efektywność i dała więcej czasu wolnego, który mogę poświęcić nowym projektom i prywatnym sprawom.

Z jakimi wyzwaniami muszą się dziś, Pani zdaniem, mierzyć kobiety, które obierają zawodową drogę związaną z projektowaniem, designem, architekturą? Na jakie bariery w rozwoju zawodowym napotykają i jak sobie z nimi radzą?

Projektant to zawód, który często wiąże się z pracą na własny rachunek. Oznacza to, że projektowanie to tylko jedna z umiejętności, które trzeba nabyć, żeby dobrze funkcjonować w tej dziedzinie. Projektantki i architektki muszą więc zmierzyć się z nierzadko agresywnym, zdominowanym przez męski sposób myślenia środowiskiem biznesu i nauczyć się w nim funkcjonować, negocjować, stawiać warunki, dbać o swoje interesy, promować swoją pracę. Wydaje mi się, że są to zawody dosyć wymagające, więc często jeżeli kobiety planują założenie rodziny, muszą zdecydować, w jaki sposób połączyć pracę i czas dla niej, to zaś wymaga podejmowania wielu dobrze przemyślanych i mądrych decyzji.

Z jakimi stereotypami najczęściej mamy do czynienia jeśli chodzi projektowanie kobiet i projektowanie dla kobiet?

W Polsce odczuwam to najmocniej w zakładach produkcyjnych, wykonawczych czy budowlanych. Kultura pracy w tych branżach często jeszcze jest dosyć niska, chociaż na szczęście pojawia się coraz więcej postępowych i profesjonalnych firm. W bardziej tradycyjnych zakładach zdarzało mi się, że panowie „fachowcy” nie traktowali mnie do końca serio. Być może zakładali, że nie mogę mieć wystarczającej wiedzy technicznej czy zrozumienia tematu. Czasami zdarzało się, że na zadane przeze mnie pytanie odpowiadali na przykład patrząc na towarzyszącego mi kolegę, który kompletnie nie miał pojęcia o temacie.