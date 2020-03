Jak wygląda praca architektów w obliczu koronawirusa?

Czy pandemia zbierze żniwa na rynku architektonicznym? Z jakimi wyzwaniami w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 muszą się mierzyć architekci? Jak wygląda dziś ich praca? Czy polubili #stayhome? Pytamy Macieja Jakuba Zawadzkiego, architekta i założyciela pracowni MJZ.

- Od 12 marca br. przeszliśmy na pracę zdalną w 100 proc. Niektórzy zapewne stwierdzą, że łatwiej zrobić to w średniej wielkości biurze jak nasze, gdzie pracuje kilkanaście osób, a nie kilkadziesiąt, jak u naszej konkurencji. Ale wcale to nie było takie proste - przekonuje Maciej Jakub Zawadzki, architekt i założyciel pracowni MJZ.

Dlaczego? - Polacy w biurze są mniejszością, za to mamy wielu obcokrajowców, co powoduje dodatkowe komplikacje. Nasza sytuacja jest specyficzna na polskim rynku architektonicznym, bo nie ma drugiej pracowni o takim profilu międzynarodowym jak my. Byliśmy jednak na to przygotowani i dostosowaliśmy już wcześniej nasze projekty i oprogramowanie do pracy zdalnej. Zapewniamy naszym zagranicznym współpracownikom w tej trudnej sytuacji wsparcie informacyjne oraz kontakt z administracją polską i zagraniczną - opowiada Maciej Jakub Zawadzki.

Architekt przekonuje, że praca zdalna jest możliwa niezależne od skali firmy. - Zaprzyjaźnione biura zagraniczne z Danii czy Holandii mają o wiele więcej pracowników niż największe polskie biura, a do tego mają oddziały rozsiane w różnych krajach, co skutkowało tam od dawna przejściem na tryb zdalny - podkreśla.

Zdaniem architekta, dziś należy ograniczyć możliwie wszelkie kontakty międzyludzkie - szczególnie przez najbliższe dwa tygodnie. - To nie psychoza strachu, ale pragmatyczne działanie, o którym słyszymy tutaj w biurze od naszych byłych pracowników np. z Tajwanu. Tam ludziom nie trzeba nic wpajać, bo wiedzą po doświadczeniach z epidemią SARS, że #stayhome i #extensivedistancing jest czymś koniecznym. Dzięki #stayhome życie szybciej powróci do normy! - przekonuje.