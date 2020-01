Krystyna i Ida Mikołajskie o projekcie siedziby swojej pracowni

Nad projektem pracowały razem, patrząc krytycznym okiem i nawzajem kontrolując swoje twórcze pomysły. Jak same przyznają, dzięki temu łatwiej było im stworzyć wnętrze w stu procentach dostosowane do potrzeb, które jednocześnie sprawia, że ten, kto przekracza jego próg czuje się niczym “Alicja w Krainie Czarów”. Projekt siedziby ich pracowni zachwycił nie tylko klientów biura MIKOŁAJSKAstudio, ale także jurorów prestiżowego konkursu European Property Awards 2019, którzy przyznali mu główną nagrodę w kategorii Office Design Europe. Zobaczcie, co o pracy nad nim mówią architektki Krystyna i Ida Mikołajskie.

REKLAMA

Jakie były główne założenia projektu wnętrz nowej siedziby pracowni MIKOŁAJSKAstudio?

arch. Krystyna Mikołajska, współwłaścicielka pracowni architektonicznej MIKOŁAJSKAstudio: W lokalu, w którym ostatecznie znalazło się nasze biuro pierwotnie miała mieścić się restauracja. Przestrzeń została przystosowana do potrzeb gastronomii, nam natomiast zależało przede wszystkim na stworzeniu miejsca, w którym będzie mógł wygodnie pracować nasz ponad dwudziestoosobowy zespół. Chciałyśmy stworzyć mini open-space, ponieważ wiedziałyśmy już, że takie rozwiązanie dobrze sprawdza się w przypadku naszej pracowni. Z drugiej strony, równie mocno zależało nam na tym, by wnętrza były przyjazne dla klienta. Przekraczając próg pracowni MIKOŁAJSKAstudio powinien on widzieć, że jesteśmy profesjonalistami i znamy się na tym, co robimy. Wreszcie – ostatnia ważna rzecz – w nowym biurze musiało powstać pomieszczenie przeznaczone na wzorcownię, które mogłoby także pełnić rolę sali konferencyjnej. W poprzedniej siedzibie bardzo nam tego brakowało.

arch. Ida Mikołajska, współwłaścicielka pracowni architektonicznej MIKOŁAJSKAstudio: Projektując wnętrza nowego biura chciałyśmy zaprezentować szerokie spektrum naszych możliwości, różnorodne rozwiązania i kierunki stylistyczne. Zdecydowałyśmy się zaaranżować pomieszczenia w różnych konwencjach, by pokazać inwestorom, że nie działamy jedynie w obrębie ulubionego stylu. Równocześnie biuro jako całość musiało być spójne. Pragnęłyśmy także pokazać klientom projektowane przez nas tapety oraz możliwości wykonawców i stolarzy, z którymi współpracujemy.

Jak projektuje się dla samego siebie? Czy jest łatwiej, czy może trudniej niż dla klientów?

arch. Ida Mikołajska: To pytanie słyszymy dość często. Niestety nie potrafię na nie jednoznacznie odpowiedzieć. Projektować dla siebie jest łatwiej, bo po pierwsze jako architekt znam tysiące materiałów i mogę zastosować swoje ulubione, co do których mam pewność, że się sprawdzą. Po drugie, u siebie mogę zastosować materiał czy rozwiązanie, nad którym się wcześniej zastanawiałam, ale bałam się proponować klientowi coś niesprawdzonego. Po trzecie, najlepiej znam własne potrzeby i mogę do nich dopasować projekt, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i estetycznym.

Z drugiej strony mogę jednak powiedzieć, że praca nad projektem naszej pracowni wcale nie była taka łatwa i przyjemna jak by się mogło wydawać. Dlaczego? Przede wszystkim nie było czasu na porządne rysunki. Można by powiedzieć, że szewc bez butów chodzi… Poza tym, ten projekt tworzyłyśmy przede wszystkim z myślą o klientach, którzy do nas przychodzą. Chciałyśmy, by przekraczając próg biura czuli się jak “Alicja w Krainie Czarów”. Na szczęście pracowałyśmy we dwie i dzięki temu było łatwiej, ponieważ mogłyśmy nawzajem kontrolować swoje pomysły. Wyznajemy zasadę, że na każdy projekt ktoś powinien spojrzeć krytycznym okiem. To się sprawdza, także w przypadku własnego biura.