Lubimy projekty, które podejmują dialog z kulturą - rozmowa z Hola Design

Lubimy projekty, które podejmują dialog z kulturą, historią i tradycją miejsca, w którym się znajdują - mówią Monika i Adam Bronikowscy, projektanci wnętrz, założyciele nagradzanej polskiej pracowni Hola Design.

Wasza historia to przykład pięknie rozwijającej się kariery, od niewielkiej działalności projektowej po nagradzane na międzynarodowych konkursach, prężnie działające biuro, działające nie tylko w obszarze wnętrz, ale i architektury. Jaki jest przepis na sukces w tej niełatwej przecież branży, jaką jest projektowanie?

To efekt podejścia, łączącego w sobie autorski pomysł z uwzględnieniem potrzeb i wymagań inwestora, w ramach jednej spójnej koncepcji. Potem zostaje już tyko konsekwentnie, a jednocześnie elastycznie, realizować założenia projektowe. Bez kompromisów jakościowych i z zachowaniem najwyższej staranności. To daje gwarancję pozytywnych rezultatów, zarówno w kontaktach z klientami, jak i w odbiorze naszych prac przez międzynarodowe grona jurorskie.

Jakie przyświecają wam idee w projektowaniu?

Główna myśl, jaka nam przyświeca jest oczywista, choć zdarza się, że może umykać osobom kreatywnym z pola widzenia. My ciągle powtarzamy sobie: „nie zapominaj, że projektujesz dla klienta, nie dla siebie”. Naszym zadaniem jest stworzenie optymalnego projektu, zarówno pod kątem funkcjonalnym, jak i wizualnym, ale pamiętając, kto ostatecznie będzie w nim mieszkał.

Do tej pory stworzyliście setki zrealizowanych projektów wnętrz i domów. Który z nich uważacie za najważniejszy, przełomowy w waszej pracy i karierze? A który z nich jest tym ulubionym?

Wśród dużej liczby zrealizowanych projektów, za ważne prywatnie i zawodowo uznajemy nasze własne domy. Na początku kariery, przełomowy okazał się projekt naszego podwarszawskiego domu, który zwrócił uwagę szerszej publiczności na możliwości naszej pracowni, a dzięki temu pozwolił nam rozwinąć skrzydła. Drugim kamieniem milowym w rozwoju Hola Design był Pasterska Chata w Czorsztynie. Ona także powstała z myślą o naszej rodzinie, a została zauważona i doceniona przez środowisko nie tylko polskie, ale i międzynarodowe. Niemniej każdy projekt jest dla nas ważny, bo jest kolejnym krokiem na naszej drodze ku tworzeniu jak najlepszych miejsc do życia dla nas i naszych klientów.

Projektowanie w zgodzie z naturą – czy podbiło także wasze serca? Co dla was oznacza? Czy to przyszłość projektowania wnętrz w ogóle?

Jak najbardziej jesteśmy zwolennikami projektowania w zgodzie z naturą i to od początku naszej działalności zawodowej. Od zawsze kierowaliśmy się w swoich projektach w stronę otwartości na przyrodę, zacierając granicę między wnętrzem a otoczeniem domu. Stąd tak często w naszych realizacjach znaleźć można ogromne przeszklenia, które możliwie szeroko eksponują widok za oknem, pozwalając naturze wlewać się do wnętrza urządzonego tak, by korespondowało z zewnętrzem. Dlatego też chętnie posługujemy się w naszej pracy inspiracjami oraz materiałami zaczerpniętymi bezpośrednio ze świata natury.