Maciej Zawadzki na 4 Design Days: Jak projektować w polskich kurortach?

Maciej Jakub Zawadzki, architekt i założyciel pracowni MJZ, który będzie prelegentem 4 Design Days 2020 (www.4dd.pl) i weźmie udział w dyskusji dot. architektury w polskich kurortach.

Czy największą bolączką polskich kurortów jest architektura?

Maciej Zawadzki: Nie tyle architektura, ale to, co znajduje się wokół niej. Ilość reklam wzdłuż nadmorskich promenad czy okolicznych uliczek jest zatrważająca. Jak gdzieś pilnie potrzebne jest działanie ustawy krajobrazowej, to właśnie na takich obszarach. Często są bowiem unikalne w skali europejskiej. Takiego wybrzeża z wydmami obok Łeby, Ustki czy Pobierowa nie znajdziemy u naszego zachodniego sąsiada, ale tam nie doświadczymy też szoku związanego z kilometrowymi jarmarkami.

W tym przypadku kluczowa jest rola władz lokalnych...

Maciej Zawadzki: Po ich stronie jest duża władza. Występowanie reklam czy też ich format mogą być ściśle określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Szczególnie na terenach obok obszarów znajdujących się pod ścisłą ochroną, jak wydmy na polskim wybrzeżu. Samorządy mogą również aktywnie wspierać rozwój turystyki lokalnej, tworząc urbanistyczne czy krajobrazowe inwestycje, które by ją wspierały. Nie mam tu jednak na myśli wybrukowanych placów przed ratuszem miejskim, ale na przykład ścieżki przyrodnicze. Sami ostatnio wymyśliliśmy w biurze sobie projekt krajobrazowy wokół Jeziora Kalwa na Mazurach. Stworzyliśmy przeplatające się i okalające wodę ścieżki do jazdy na rowerze, chodzenia czy nordic walkingu, które co jakiś czas mają styk z otwartymi bądź zamykanymi pawilonami z siedziskami. To nie tylko fajne punkty widokowe, ale i urocze miejsca do schronienia się w zimny dzień przy małym kominku. Na takie promujące region projekty, które samorządy mogą i powinny realizować, wciąż są dostępne fundusze europejskiej. Póki co udało nam się przekonać do pomysłu władze miasta i planujemy wkrótce z takiej możliwości skorzystać.

A czy można zauważyć różnicę jakościową w inwestycjach zlokalizowanych w górskich kurortach, a tych nad morzem?

Maciej Zawadzki: Gdy projektowaliśmy założenie na Mazurach, zgłosił się do nas kolejny klient, który chciał wykorzystać nasz pomysł na projekt i zrobić coś podobnego w górach. Udało nam się go przekonać, że nie tędy droga.

Już na etapie koncepcyjnym zadawaliśmy sobie pytanie, czy dana wersja budynku rekreacyjnego mogłaby również występować gdziekolwiek indziej - w kompletnie innym środowisku i kolejno dokonywaliśmy selekcji, by wybrać te najbardziej lokalne propozycje. Dzięki temu udało nam się stworzyć coś nietypowego. Gdzie indziej bowiem znajdziemy budynek hotelu, który ma na tarasach hotelowych wodę i wysoką trawę z szuwarami zamiast zwykłych szklanych barierek.

Jeśli chodzi o samą jakość, nie wiąże się ona z położeniem geograficznym, a bardziej dojrzałością inwestora. Warto zrobić coś dobrze, a nawet wyjątkowo. Goście hoteli czy ośrodków rekreacji są już bardzo wybredni i zauważą każde niedociągnięcie. Dlatego nie należy nastawiać się na maksymalizację zysku przez dodatkowe oszczędności przy wyborze np. materiałów czy też samego architekta albo jego zmianie na etapie wykonawczym.