Magdalena Federowicz-Boule: coraz więcej inwestorów zauważa potrzebę współpracy z architektami

Jak oceniają Państwo miniony rok w branży?





Jak oceniają Państwo miniony rok w branży?

2019 rok upłynął pod znakiem współpracy z inwestorami hotelowymi zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Chcemy nadal kontynuować ten duży potencjał rozwojowy. Był to dla nas czas intensywnej pracy, która zaowocowała wieloma sukcesami i nagrodami. Niektóre z podjętych działań będziemy kontynuować w tym roku. Będą to projekty standardów dla brandu Tulip Residence w Paryżu – dwie pierwsze realizacje powstają już w Paryżu i Warszawie. Cieszy nas fakt, że coraz więcej inwestorów zauważa potrzebę współpracy z architektami, dzięki czemu powstaje wiele interesujących realizacji.

Jakie wydarzenie/a uważają Państwo za największy sukces swojej firmy w minionym roku?

Niewątpliwie, jednym z większych sukcesów jest realizacja projektu wnętrz hotelu Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Jest to nowy brand Louvre Hotel wprowadzony do Europy. W wystroju wnętrz nawiązywaliśmy do tradycyjnych chińskich wpływów, ale przy uwzględnieniu oczekiwań europejskich gości. Przy realizacji wnętrz oba światy pełniły tu równie istotną rolę. W efekcie powstała przestrzeń, która jest dowodem na to, że architektura może być międzynarodowym językiem, łączącym dwie odległe od siebie kultury. Ten projekt został zauważony i doceniony przez jury International European Property Awards w kategorii Hotel Interior, z czego jesteśmy bardzo dumni. Za realizację otrzymaliśmy również kilka innych nagród, m.in. Silver A' Design Award & Competition oraz International Hotels Award za najlepszy projekt hotelowy w Polsce.

Która realizacja budziła największe zainteresowanie w minionym roku?

Jedną z naszych realizacji, która budziła największe zainteresowanie, jest projekt Dworca Metropolitalnego w Lublinie. Przystępując do prac zadawaliśmy sobie pytanie z jakimi problemami muszą mierzyć się mieszkańcy większych miast. Chcieliśmy stworzyć przestrzeń w duchu eko, która zwalczy smog, hałas, brak wody oraz wysokie zużycie energii. Nasza koncepcja została dostrzeżona i wyróżniona przez jury jednego z najbardziej prestiżowych konkursów świata architektury – World Building of the Year. Projekt Dworca Metropolitalnego w Lublinie trafił także na short listę prestiżowego konkursu World Architecture Festival w kategorii Infrastruktura w Amsterdamie. Był także szeroko komentowany przez media.

Jaki są plany Państwa firmy na najbliższy okres?

Rok 2020 rozpoczął się dla nas bardzo dobrą wiadomością. Otrzymaliśmy nominację w prestiżowym konkursie Property Design Awards 2020 za projekt Hotelu Ibis Styles Stare Miasto w Lublinie w kategorii Design – Wnętrza: Hotel. Aktualnie planujemy rozpoczęcie dwóch projektów hotelowych na Ukrainie, w Kijowie i Lwowie. Mamy nadzieję, że 2020 rok przyniesie nam kolejne ambitne wyzwania.

