Magdalena Federowicz-Boule: design wnętrz hotelowych ma wywoływać emocje

Design powinien wywoływać emocje, które sprawią, że klient hotelowy zapamięta miejsce i chętnie będzie do niego wracać - przekonuje Magdalena Federowicz-Boule, współwłaściciel, architekt, Tremend, a także prelegentka 4 Design Days.

REKLAMA

Sektor hotelarski rozwija się bardzo dynamicznie wraz z rozwojem turystyki. Jednocześnie klienci są coraz bardziej wymagający i świadomi. Czy design hotelu może być, obok korzystnej ceny czy dobrej lokalizacji, elementem zachęcającym odwiedzających?

arch. Magdalena Federowicz-Boule: Zdecydowanie tak. Design stał się w chwili obecnej częścią codzienności. Inspiruje się naszym stylem życia co pozwala połączyć estetykę i funkcję. Wpływa na projekt przestrzeni publicznych, tworząc je przestrzeniami społecznymi - przeznaczonymi do pracy, relaksu i tymi, które pozwalają nam spotkać nowych ludzi.

W dobie internetu bardzo ważne są dobrze zaprojektowane miejsca, w których możemy usiąść przy social table i pracować obok drugiego człowieka, nie izolując się w hotelowym pokoju.

Często projekt nawiązuje do „local touch” czy sztuki. To staje się bardzo inspirujące dla odbiorców. Design powinien wywoływać emocje, które sprawią, że klient hotelowy zapamięta miejsce i chętnie będzie do niego wracać.

Jakie są różnice w projektowaniu obiektów "premium", takich jak Golden Tulip, a tych o nieco niższym standardzie gwiazdek?

Myślę, że obiekty premium są bardziej luksusowe. Co to oznacza? Bardzo liczy się tu jakość materiałów, ich wygląd, staranny dobór poszczególnych elementów - takich jak oświetlenie.

W obiektach low-costowych staramy się design osiągnąć poprzez pomysł - budżet zazwyczaj jest zdecydowanie mniejszy.

Jednakże pomysł zawsze stanowi integralną część designu. Klienci hoteli low cost są również bardzo wymagający. W obydwu przypadkach bardzo ważne jest stworzenie poprzez design odpowiedniej atmosfery. Atmosfery, która będzie jak magnes przyciągać klientów do przestrzeni publicznych: barów, restauracji hotelowych i powodować, że po prostu będą chcieli tam przebywać.

W swoich projektach duży nacisk kładzie Pani na storytelling. Jak opowiedzieć historię danego miejsca projektując wnętrza? Jakie środki do dyspozycji ma architekt?

Tak, storytelling to bardzo ważny aspekt naszych projektów. Często inspirujemy się miejscem i okolicą, w której pracujemy. Opowieść staramy się budować poprzez zastosowanie, sztuki, murali, koloru, światła...

Tworząc daną historię, architekt staje się obserwatorem, poszukuje ciekawych przedmiotów i inspiracji. Na przykład, projektując hotel w Katowicach, szukamy interesujących przedmiotów ze starych fabryk czy kopalni. Stare lampy wykorzystamy, wprowadzając do nich nową technologię, metalowe elementy posłużą do tworzenia nowoczesnych i designerskich mebli. Dzięki temu nie tylko tworzymy opowieść, ale także tworzymy, w duchu zero waste, w zgodzie z naturą.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Anna Sołomiewicz

Magdalena Federowicz-Boule będzie prelegentką 4 Design Days. Architekt weźmie udział w Property Forum Katowice, w sesji Hotele. Rozpędzone biznesowo Katowice kuszą hotelarzy (7 lutego, godz. 11.00-12.00), a także w #maratonie architektury pod hasłem "Kobiety, które inspirują" (8 lutego, godz. 11.00-14.00)