Michał Drożdż: postulat zrównoważonego rozwoju kształtuje nową wrażliwość konsumentów

O zaprojektowanej przez Maję Ganszyniec kolekcji Modernizm, która jest nowoczesną wersją przedwojennych gorsecików, jej miejscu w szeroko pojmowanej idei zrównoważonego rozwoju, a także wykorzystywaniu nowych technologii w marketingu opowiedział nam Michał Drożdż, dyrektor generalny ds. designu i strategii marketingowej w firmie Ceramika Paradyż, jeden z prelegentów tegorocznego 4 Design Days.

Co Państwa skłoniło do wprowadzenia kolekcji, która jest nowoczesną wersją klasycznych, przedwojennych gorsecików?

Michał Drożdż: Ceramika Paradyż od początku istnienia z wielkim szacunkiem podchodzi do dziedzictwa polskiego designu. Przygotowując nowe wdrożenie produktowe, chcieliśmy przedstawić jakość najlepszych wzorców z przeszłości, które w wymiarze estetycznym przetrwały próbę czasu. Dlatego też wraz z cenioną projektantką Mają Ganszyniec postanowiliśmy odtworzyć ponadczasowy urok, praktyczność i wytrzymałość gorsecików we wspólnej kolekcji „Modernizm”.

Pomimo ogromnej popularności przed wojną, w drugiej połowie XX wieku te charakterystyczne płytki zaczęły zanikać. W ostatnich latach dzięki modzie na wnętrza retro ludzie zaczęli odkrywać na nowo urok przedwojennych kafli. Na rynku brakowało jednak przystępnych cenowo gorsecików, bezpośrednio nawiązujących do oryginalnych płytek sprzed wieku. Zależało nam, by nasz produkt doskonale odwzorowywał ich kształt, wytrzymałość i najpopularniejsze wzory, a przy tym był dostępny dla możliwie szerokiej grupy odbiorców dobrego wzornictwa.

Jak ważne, Pana zdaniem, jest rewitalizowanie istniejących obiektów w kontekście tak „modnej” tematyki jak zrównoważony rozwój?

MD: Postulat zrównoważonego rozwoju nie tylko wpływa na sposób myślenia o biznesie, kształtuje on również nową wrażliwość konsumentów. To wielka społeczna zmiana obejmująca niemal każdą dziedzinę życia. Obecnie można zaobserwować wzrost zainteresowania rzemiosłem, ekologią oraz zdobywaniem wiedzy o technikach zapewniającymi największą jakość i trwałość produktów. Obiekty powstałe kilkadziesiąt lat wcześniej, wciąż uważane za piękne, poprzez swą ponadczasowość doskonale wpisują się w nurt zrównoważonego rozwoju.

Deklarując gotowość do podejmowania wspólnych działań na rzecz poszerzania i propagowania wiedzy o zrównoważonym rozwoju oraz ochronie środowiska, przystąpiliśmy w 2018 roku do Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”. Dokument ten wyznaczył 17 celów zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals - SDGs), których realizacja ma przyczynić się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości, a szczególnie do zniwelowania wszelkich nierówności społeczno-ekonomicznych, przy jednoczesnym rozwoju powiązanym z zachowaniem środowiska przyrodniczego w jak najlepszej kondycji i ograniczeniem negatywnych skutków zmian klimatu. Tym bardziej cieszy nas, że dzięki kolekcji Modernizm możliwe jest nie tylko tworzenie nowoczesnych przestrzeni, ale także rewitalizacja tych istniejących.

Jakie znaczenie w marketingu mają nowe technologie jak VR? Dlaczego warto z nich korzystać?

MD: Jednym z głównych celów dzisiejszego marketingu, jest budowanie jak najlepszych doświadczeń dla klientów. Technologia VR i realistyczne wizualizacje 360° pozwalają zdalnie przedstawić klimat wnętrz zaprojektowanych z wykorzystaniem naszych produktów, co dotąd nie było osiągalne na takim poziomie realizmu. W kontaktach z klientami nie ograniczamy się tylko do standardowej prezentacji płytek, lecz proponujemy im unikatowe, inspirujące doświadczenie. Rozwiązania wykorzystujące nowe technologie pozwalają lepiej odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby klientów. Dzięki naszej autorskiej aplikacji Paradyż Virtual Space klienci łatwiej poznają produkt i aranżacje bez potrzeby wychodzenia z domu. Zakładamy, że zapotrzebowanie na takie rozwiązania będzie rosnąć, a VR to przyszłość ekspozycji produktów, a wirtualna rzeczywistość może okazać się jednym z kluczowych narzędzi wsparcia sprzedaży.

Dziękuję za rozmowę