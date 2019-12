Miejsce plastyczne jak glina

Autentyczność. To ona przyświecała założycielom działającej od 18 lat agencji kreatywnej Photoby oraz jej młodszych sióstr, Analog/Digital i Menu, w trakcie tworzenia przestrzeni spajającej trzy domy produkcyjne w funkcjonalną całość. Clay.Warsaw wyrosło z potrzeby, która ubrana w industrial ze współczesnymi odniesieniami, wykształciła się w prawdziwą perłę designu znad Wisły. O całym procesie twórczym nad unikalnym konceptem z założycielami: Tomaszem Pasiek, Tomaszem Żmigrodzkim, Tomaszem Kosińskim oraz architektem Mateuszem Baumillerem.

Jaka jest geneza Clay.Warsaw? Skąd pomysł na tego typu przestrzeń?

Tomasz Żmigrodzki: Naszą podstawową potrzebą było stworzenie większego miejsca pracy i lepszych warunków do rozwoju dla trzech domów produkcyjnych: Photoby, Menu oraz Analog/Digital. Chcieliśmy też zwiększyć konkurencyjność, a do tego potrzebowaliśmy własnej przestrzeni do produkcji kontentu. Zastanawialiśmy się też jak być bliżej klientów i doszliśmy do wniosku, że w przypadku prowadzonej przez nas działalności najlepszym rozwiązaniem będzie połączenie biura ze studiem. Jednak od początku nasze myślenie szło o wiele dalej. Bazując na naszym doświadczeniu w produkcji, chcieliśmy stworzyć miejsce, które zapewni nie tylko komfort pracy przy sesjach ale także powoli na organizację wystaw oraz spotkań, dyskusji i warsztatów dla branży kreatywnej. Chcieliśmy wyjść poza ramy standardowego myślenia o przestrzeni studyjnej i stworzyć spójne, wysokofunkcjonalne i inspirujące miejsce.

Jaka historia stoi za nazwą Clay?

T.Ż.: Glina to bardzo plastyczny materiał. Efekt końcowy pracy w glinie jest odzwierciedleniem idei twórczej artysty. Nasze firmy, specjalizujące się de facto w trzech różnych aspektach wizualności, zapewniają realizację pomysłu kreatywnego agencji. Clay.Warsaw samo w sobie także nosi pierwiastek twórczości – to tutaj powstają zdjęcia, filmy i animacje dla naszych klientów. Poza tym samo miejsce może się zmieniać w zależności od potrzeb, jest elastyczne.

Tomasz Kosiński: Inspiracją dla nas była też przestrzeń, którą zastaliśmy i to, co w pierwszej kolejności rzuciło nam się w oczy, gdy po raz pierwszy przekroczyliśmy jej próg – fragment oryginalnej, cementowej podłogi z lat 30-tych w kolorze ceglanym. Włożyliśmy wiele wysiłku, aby odzyskać ją na całości powierzchni, ale efekt wynagradza nam tę mozolną i kosztowną pracę. Nazwa może być zatem interpretowana na wiele sposobów. Jest obrazowa i wymowna, ale równocześnie subtelna. Niejednoznacznie odnosi się do tego, czym się zajmujemy.

Dlaczego Praga? Wasze poszukiwania ograniczały się jedynie do prawej strony Wisły?

Tomasz Pasiek: Miejsca szukaliśmy w całej Warszawie. Nie ograniczaliśmy się do jednej lokalizacji. Potrzebowaliśmy po prostu dużej, adaptowalnej przestrzeni o wyrazistym, najlepiej postindustrialnym, charakterze. Po długich poszukiwaniach znaleźliśmy przestrzeń w przedwojennym magazynie wojskowym na Pradze.

T.K.: Od początku wiedzieliśmy, że to miejsce wymaga ogromnej pracy, jednak drzemiący w nim potencjał był silnym kontrargumentem dla czekającego nas wysiłku. Chcieliśmy jak najbardziej wyeksponować loftowe elementy przestrzeni, mając przy tym na uwadze, że wnętrze musi być funkcjonalne i dostosowane do naszych konkretnie sprecyzowanych potrzeb.