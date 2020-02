Odnów sobie Chierowskiego! Polacy pokochali na nowo skarby z PRL-u

Mistrz tapicerstwa, Aleksander Kądziela uczy Polaków (a głównie Polki) jak samodzielnie odnawiać meble. Rosnąca popularność warsztatów rzemiosła dowodzi, że praca z meblami to dla wielu z nas nie tylko hobby, ale coraz częściej dobry pomysł na biznes. Zapraszamy na prowadzone przez niego bezpłatne warsztaty już 8 lutego w trakcie 4 Design Days!

Jak zaczęła się pana przygoda z rzemiosłem i renowacją mebli?

Moja przygoda z tapicerstwem i stolarką zaczęła się bardzo wcześnie. Mój ojciec, Kazimierz Kądziela, był mistrzem tapicerstwa i prowadził zakład tapicersko-stolarski. Pierwsza pracownia była przy domu rodzinnym, więc jako dziecko podglądałem czeladników i mistrzów. A że lubiłem robić im dowcipy i chować narzędzia, abym się nie nudził, ojciec dał mi pierwszą pracę. Robiłem guziki na starej guzikarce i zarabiałem na swoje pierwsze kieszonkowe. Tata jest już na emeryturze, ale często rozmawiamy o pracy. A guzikarka ma ponad 80 lat i dalej jej używam. Gdy miałem 15 lat praktykowałem w tym zawodzie już na serio. Kończyłem studia i pracowałem jednocześnie. Tym sposobem dzisiaj mam 31 lat doświadczenia w pracy tapicera.

Od roku 2000 prowadzi pan autorską pracownię mebli AKdesign oraz Akademię Rzemiosła, w której jest pan szkoleniowcem. Czy Polacy pokochali na nowo rzemiosło?

Na pewno rzemiosło pokochały Polki. W trakcie moich "flagowych" weekendowych warsztatów „Tapicer w Akcji" czy „Akcja Renowacja" 80% uczestników to panie w różnym wieku, o różnych zawodach, statusie, doświadczeniach. Czasem zdarzają się też panowie, jak jeden z uczestników we Wrocławiu, bardzo zręczny, który - jak się okazało - był chirurgiem. Rzemiosło to praca z materią, całkowita odmiana dla pracy w korporacji, dlatego tak dużą popularnością cieszą się warsztaty integracyjne dla firm. Warsztaty weekendowe to propozycja dla każdego - nie trzeba mieć doświadczenia, można zabrać własne krzesło i odnowić je pod moim okiem. W domu często nie mamy na to miejsca, możliwości czy narzędzi. Na warsztatach panuje luźna atmosfera, jest też dużo pracy fizycznej, tak cennej dla pracowników biurowych. Część osób, które pragną zgłębić wiedzę, szkoli się dalej pod moim okiem na kursach indywidualnych.

Wielu ze znanych tapicerów zaczynało swoją przygodę z tapicerowaniem właśnie u mnie. Moja akademia na Śląsku zapewnia szkolenie z całym pakietem, z noclegami, z odbiorem z lotniska. Zapewniamy też możliwość refundacji z PUP lub UE. A na FB funkcjonuje nawet założona na prośbę kursantów grupa wsparcia:) Prowadzę również profesjonalne kursy dla firm z branży tapicerskiej - odwiedzam największe zakłady produkcyjne w Polsce, szkolę tapicerów, doradzam w procesach produkcji i technologii tapicerowania.

Jakie meble najbardziej lubi pan odnawiać? Jaki styl we wnętrzu pan preferuje?

Lubię dawne muzealne meble. Często będąc w podróży odwiedzam takie miejsca, gdzie znajdę rzemiosło i meble. Mam też swego rodzaju "zboczenie zawodowe" - gdziekolwiek bym nie był, zawsze oglądam i sprawdzam meble, na których siadam:) Swój dom urządzam w stylu eklektycznym - stół z popularnej sieciówki, a do tego chociażby krzesła 200-190 projektu R. T. Hałasa. W mojej kolekcji są też 3 magazyny foteli i krzeseł głównie z PRL, na których praktykują kursanci. Dobrym przykładem może być tu fotel Chierowski 366, który jest cieszy się obecnie dużą popularnością, a dodatkowo to mebel prosty do nauki dla początkujących.