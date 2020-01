Ograniczenia są siłą projektu

Najważniejszym i najbardziej wyjątkowym jest dla nas zawsze projekt, nad którym w tej chwili pracujemy. Każdy taki projekt to nowe wyzwanie, które daje nam motywację do pracy – mówi arch. Piotr Kluj, załozyciel pracowni Kluj Architekci.

REKLAMA

Proszę opowiedzieć o idei projektowania, która Wam towarzyszy w pracy.

arch. Piotr Kluj, główny architekt oraz założyciel pracowni KLUJ architekci: Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. Projektowanie zawsze zaczyna się od analizy zastanej sytuacji. Wszystkie dane musimy ze sobą zmiksować: położenie działki, jej nasłonecznienie, ukształtowanie terenu, zastana zieleń, wymogi planu miejscowego takie jak wysokość, ilość kondygnacji, rodzaj dach oraz oczekiwania inwestora co do wielkości budynku, funkcji pomieszczeń po przepisy ogólnobudowlane.

Mogłoby się wydawać, że czym więcej mamy ograniczeń tym trudniej jest zaprojektować budynek. Nic bardziej mylnego. Niewiele ograniczeń, brak kontekstu w postaci niezabudowanej okolicy i niezbyt sprecyzowane oczekiwania klienta sprawiają, że rozwiązań jest tak dużo, że ciężko jest określić, które będzie najlepsze. Natomiast, gdy mamy tyle obostrzeń, że okazuje się, iż budynku nie da się zaprojektować w inny sposób i dochodzimy różnymi ścieżkami do tego samego rozwiązania, to jesteśmy pewni, że to co zaprojektowaliśmy jest właściwe. Najciekawsze projekty to właśnie te, przy których musimy rozwiązać jakiś problem, gdy np. ulicę, przy której ma stanąć dom mamy od strony południowej, a salon ma łapać jak najwięcej światła południowego, ale ma być otwarty na ogród. To właśnie rozwiązanie wszystkich problemów, spełnienie zapisów miejscowych regulacji oraz oczekiwań inwestora tworzy naszą architekturę. Kształt budynku, jego funkcja, materiały wynikają właśnie z tych wszystkich uwarunkowań, które można nazwać „ograniczeniami”. Jesteśmy w okresie bardzo szybkiego rozwoju technologii, zmieniających się potrzeb i wymagań człowieka. W naszej pracy staramy się to uwzględniać więc myślę, że naszą architekturę można nazwać współczesną.

Jakie są najważniejsze warunki dobrej współpracy na linii architekt – inwestor? Co doradziłby Pan młodym architektom?

Przed wszystkim potrzebna jest chęć ze strony inwestora żebyśmy towarzyszyli mu do końca. To jest właśnie powszechny problem przy mniejszych inwestycjach. Często jest tak, że architekt kończy projekt, przekazuje dokumentację inwestorowi i ich drogi się rozchodzą. Wtedy mamy duże prawdopodobieństwo, że inwestycja nie będzie zrealizowana do końca tak, jak została zaprojektowana. Bez nadzoru autorskiego rzadko kończy się to dobrze. W relacji architekt – inwestor trzeba jasno określić zasady, wytłumaczyć inwestorowi, za co konkretnie płaci i jakie będzie miał z tego korzyści. Inwestor musi mieć świadomość, że zamawiając projekt w pracowni, która wykona go znacznie taniej nie dostanie tego samego produktu. I to trzeba wytłumaczyć klientowi.