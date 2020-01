Oskar Zięta - artysta bardzo techniczny

Z Oskarem Ziętą, architektem, designerem, artystą i innowatorem rozmawiamy o planach na 2020 rok, rosnącej roli gospodarki obiegu zamkniętego w designie i problemach, z jakimi boryka się przestrzeń publiczna polskich miast. Oskar Zięta będzie prelegentem 4 Design Days 2020 (www.4dd.pl).

REKLAMA

Jakie ma Pan plany na rok 2020? Co się będzie działo w zieta.prozessdesign?

Naszym marzeniem było otworzyć firmę inżynieryjno-artystyczno-designerską - na szczęście udało się i w związku z tym działamy obecnie na naprawdę wielu frontach. To specyficzna działalność – można powiedzieć, że jesteśmy bardzo technicznymi artystami lub też uzdolnionymi artystycznie inżynierami. Prowadzimy wciąż wiele badań nad naszą autorską technologią FIDU, którą aplikujemy do wielu nowych realizacji z zakresu sztuki, designu i inżynierii. W tych trzech obszarach mamy różne, mniej i bardziej odległe, cele. O tych badawczych wolałbym na razie nie mówić, ponieważ to projekty, które kończą się dopiero za kilka lat, są więc bardzo długodystansowe, ale na pewno rewolucyjne.

W zakresie architektury, sztuki i designu cały czas aktywnie się wystawiamy: kolejny raz będzie nas można znaleźć w Mediolanie na Salone del Mobile. To prawie pewne, że pojawimy się także na wystawie w ramach ICFF w Nowym Jorku, gdzie postawimy nasze rzeźby na Times Square. Szykujemy się także na 4 Design Days i Warsaw Home. Projekt Nawa zdobył nagrodę German Design Award w sektorze projektów urbanistycznych - czeka nas zatem jej odbiór w trakcie targów Ambiente we Frankfurcie. Ponadto wdrażamy kilka nowych projektów – różnych marzeń, które systematycznie urzeczywistniamy. Nasze ostatnie dziecko - Ultraleggera, czyli najlżejsze krzesło na świecie, właśnie jest wprowadzane do produkcji. Kolejną nowością jest to, że wszystkie nasze obiekty lustrzane otrzymają nową funkcję i będą mogły odtąd służyć jako elementy grzewcze.

Podobno planuje Pan także wydanie książki…

Tak, na początku kwietnia 2020 roku, jeszcze przed targami w Mediolanie i wydarzeniem w Nowym Jorku, szykujemy się do wydania książki, podsumowującej naszą dotychczasową twórczość. Dlatego też pracujemy nad nowymi tekstami i sesjami zdjęciowymi naszych projektów. Powstanie książki zbiega się w czasie z dziesięcioleciem pracowni, które celebrujemy akurat w tym roku.

Wiele się teraz mówi o meblach produkowanych świadomie, o rosnącej roli gospodarki obiegu zamkniętego w ich produkcji i w designie. Jak ważny to dla Pana temat? W jaki sposób technologia FIDU wpisuje się w ten nurt?