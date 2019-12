Pierwsze w Polsce biuro prawdziwie zero waste. To mogło być dzieło tylko jednej pracowni

Przestrzeń biurowa firmy Nordea została zaprojektowana tak, by zminimalizować negatywny wpływ na środowisko - poprzez użycie do aranżacji ok. 75-80 proc. materiałów odzyskanych, z drugiego obiegu, z recyklingu, czy certyfikowanych ekologicznie. O szczegółach tego innowacyjnego na skalę zarówno Polski, jak i całej Europy projektu rozmawiamy z jego autorem - pracownią Workplace Solutions.

Pracownia Workplace, jak sama podaje, stworzyła pierwszy w Polsce projekt biurowy prawdziwie less waste. Co to za realizacja? Na czym polega jej innowacyjność i pionierstwo? Z jakich rozwiązań skorzystaliście?

Dominika Zielińska: Pierwszy w Polsce, a może nawet w Europie, jak wynika z naszych wstępnych poszukiwań podobnych realizacji. To projekt dla Nordea – klienta, z którym współpracujemy od prawie 4 lat. To przestrzeń biurowa została zaprojektowana tak, by zminimalizować negatywny wpływ na środowisko, poprzez użycie do aranżacji ok. 75-80 proc. materiałów odzyskanych, z drugiego obiegu, z recyklingu, czy certyfikowanych ekologicznie. Te liczby wynikają z naszych obliczeń i porównań do standardowego (porównywalnego co do powierzchni, budżetu, czasu i miejsca realizacji) fit-outu dla tego klienta. Projekt nazwaliśmy po prostu Less Waste Office, bo to biuro w którym koncepcja projektowa zrodziła się z idei ekologicznego, zrównoważonego podejścia do energii i materiałów nazywaną 3R - reduce, reuse, recycle. Nie spodziewaliśmy się, że taki proces projektowy tak bardzo różnić się będzie od standardowego. Zaczęliśmy się przede wszystkim od przemyślenia, które, niezużyte materiały, można wykorzystać ponownie, skąd je wziąć i jak ich użyć, aby po zakończeniu wynajmu powierzchni zostały przetworzone lub wykorzystane drugi raz.

Czyli ok. 80 proc. wykorzystanych materiałów w projekcie to elementy z odzysku lub w pełni eco. Gdzie ich szukaliście? Co to za marki?

Ściśle współpracowaliśmy z Zero Waste Design - dostawcą mebli i materiałów wykończeniowych. Mówiąc wprost - oprócz „eco-researchu”, zespół projektowy po prostu jeździł po magazynach, komisach i budowach, by znaleźć i wybrać odpowiednie, pasujące do koncepcji elementy. Co ciekawe, nasza współpraca i poszukiwania rozwiązań less-waste urodziły się już w tamtym roku, gdy pro bono projektowaliśmy showroom dla marki zajmującą się modą etyczną.

Ważne aby zdefiniować co to znaczy "z odzysku", “z drugiego obiegu” i "eko". Mówiąc "odzyskane" chodzi nam o elementy aranżacji, które zdołaliśmy pozyskać z powierzchni po poprzednim najemcy, czyli m.in instalacje elektryczne i wentylacja lub cegłę z innych powierzchni budowlanych.

Materiały “z drugiego obiegu” to takie, które dostały “drugie życie” w projekcie Less Waste Office. Chodzi tu głównie o meble z portali ogłoszeniowych i komisów, wykładziny, sufity i panele akustyczne, które nie zostały wykorzystane i trafiają do magazynów, a także elementy dekoracyjne (ramki i obrazy z OLX) i rośliny.

Materiały “eco” to m.in. naturalny korek, ekologiczne farby, oklejenia z folii biodegradowalnej, wykładziny bez podkładów bitumicznych, odpowiednie do recyklingu, blaty stołów z przetworzonych butelek i opakowań plastikowych od marki Smile Plastics czy krzesła konferencyjne wytwarzane z plastiku PET, z jak najmniejszym śladem węglowym.