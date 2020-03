Piotr Kalinowski, MIXD o pracy architektów w dobie pandemii

Zapytaliśmy Piotra Kalinowskiego, założyciela pracowni MIXD o pracę w dobie pandemii i wyzwania, przed jakimi przyjdzie stanąć branży w najbliższym czasie.

REKLAMA

– Pracujemy w trybie home-office, co już wcześniej robiliśmy często w sytuacjach wyjazdów, podróży służbowych czy konieczności pozostania z różnych przyczyn z domu - mamy to już "przećwiczone". Pracę nad projektami i bieżące sprawy omawiamy korzystając z telekonferencji. Podobnie omawiamy bardziej złożone kwestie z klientami, w przypadku gdy mail lub telefon to zbyt mało, by precyzyjnie wyjaśnić szczegóły koncepcji czy projektu. Paradoksalnie pomaga nam chyba to, że nie jesteśmy jeszcze bardzo liczną firmą – kilkunastoosobowy zespół, taki jak nasz, zdecydowanie łatwiej zaadaptować szybko do takiej sytuacji – relacjonuje Piotr Kalinowski, założyciel pracowni MIXD.

Projektowanie z myślą o bezpieczeństwie

Architekt zwraca uwagę na wyzwania, przed jakimi stanęła branża hotelarska w obliczu kryzysu, jakim jest pandemia koronawirusa.

– Dla hotelarzy ten czas jest niezwykle trudny, ale wierzę mocno w to, że ludzie będą znów podróżować, spotykać się i robić biznes, bo to jest w naszej naturze. To kwestia czasu, by wszystko wróciło na właściwe tory – mówi optymistycznie założyciel pracowni MIXD. – W przypadku long-term hospitality może to nawet paradoksalnie wpłynąć pozytywnie na kreowanie doświadczenia użytkownika – warto będzie pamiętać, że mogą być takie sytuacje, gdy będziemy zmuszeni przebywać długo w zamkniętej przestrzeni, pracować, odpoczywać, przygotowywać posiłki – zauważa Piotr Kalinowski. – Na pewno w przypadku biur i centrów handlowych obecna sytuacja zmusi do projektowania z myślą o ułatwieniu zachowania bezpieczeństwa, o rozwiązaniach pozwalających w razie potrzeby np. na odizolowanie pracowników od klientów czy wydzielenia grup pracowników.

Rozwój branży e-commerce i małych hoteli butikowych

–Obecna sytuacja jest szansą dla branży e-commerce – wielu klientów z konieczności skorzysta z zakupów on-line lub zdecyduje się na zakupy nowych kategorii produktów. To może skutkować tym, że tradycyjne zakupy będą w przyszłości musiały „bardziej się postarać” – dostarczyć więcej atrakcji, dodatkowych doświadczeń, wrażeń, powodów by wyjść z domu. To może być bodźcem który przyśpieszy obecną ewolucję centrów handlowych – prognozuje architekt.

Piotr Kalinowski zwraca również uwagę na możliwy większy rozwój niewielkich hoteli butikowych w obliczu ograniczonej mobilności ludzi. – Moim zdaniem na branżę stricte architektoniczną ta sytuacja nie wpłynie mocno negatywnie, zwłaszcza w przypadku biur zajmujących się przestrzeniami komercyjnymi. Być może tempo inwestycji wyhamuje, zwłaszcza w hotelarstwie, ale z drugiej strony mogą zyskać na tym bardziej niewielkie, butikowe hotele i hotele w Polsce, bo z pewnością będzie taka grupa klientów, która przez pewien czas będzie unikała zagranicznych, międzykontynentalnych wyjazdów, masowej turystyki – przekonuje.