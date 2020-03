Polska turystyka hotelowa ma ogromny potencjał. Trzeba jedynie planować z głową

Mamy fantastyczną przyrodę, która jest bez wątpienia wielką wartością, jednak nie może być tak, że cała polska linia brzegowa ma dosłownie kilka obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie plaży. To nie jest tak, że budowanie hoteli kompletnie zniszczy naturę, trzeba jedynie planować z głową wydzielając pod inwestycje nadające się do tego tereny. Wystarczy spojrzeć na francuską Rivierę, wschodnie wybrzeże USA z Long Island i z Florydą, gdzie w wielu miejscach człowiek pięknie współistnieje z przyrodą - uważa Mateusz Tański, architekt i właściciel pracowni MTA Architekci.

REKLAMA

Pracuje pan w Warszawie, gdzie prowadzi pracownię MTA Architekci, ale wychował się pan nad polskim morzem. Zmiany w przestrzeni polskich kurortów obserwuje pan od blisko 40 lat. Jak zmieniła się architektura kurortów na przestrzeni ostatnich dekad?

Mateusz Tański: Ciężko porównywać, to co się dzieje dziś z latami 80. czy 90. ubiegłego wieku. Każdy z tych okresów charakteryzują bowiem odmienne realia społeczno-gospodarcze. Lata 80. to jeszcze duże państwowe ośrodki wczasowe, uzupełnione typową architekturą letniskową, w dużej mierze drewnianą. Wszystko było proste i schludne, niestety wykonane z niskiej jakości materiałów, przez co szybko popadające w ruinę. Doskonale pamiętam tamtejsze Darłowo, Ustkę, Rowy czy Władysławowo. Lata 90. przyniosły w całej Polsce pełną swobodę, co także w kurortach dało się szybko zauważyć. Brak kapitału skutkował tymczasowymi rozwiązaniami. Duże ośrodki po przejściu w prywatne ręce były co najwyżej lekko odświeżane.

A jak jest dziś? Czy widać kolejną zmianę, może polski rynek dojrzał?

Mateusz Tański: Nie tyle dojrzał, ale dojrzewa. Chociaż porównując go do krajów rozwiniętych Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych jest jeszcze wiele do zrobienia. Głównie za sprawą nieobecności w kurortach dużych inwestorów sieciowych lub lokalnych, ale realizujących swoje kolejne już obiekty. To się powoli zmienia, ale głównie w największych miejscowościach takich jak Kołobrzeg czy Zakopane. Mniejsze kurorty są jeszcze poza kręgiem zainteresowania dużych graczy. Trudno się zresztą dziwić, według większości analiz w dużych miastach wciąż jest potencjał na dziesiątki inwestycji hotelowych.

Czy można zauważyć różnicę jakościową w inwestycjach zlokalizowanych w górskich kurortach, a tych nad morzem?

Mateusz Tański: Zarówno nad morzem, jak i w górach znakomita część rynku to inwestorzy prywatni, realizujący swoje pierwsze inwestycje i uczący się na własnych błędach. Sytuacja w obu regionach wygląda w tym wypadku dosyć podobnie. Różnica jest natomiast w uwarunkowaniach prawnych obu regionów.

Wiele z kurortów górskich to miejscowości z układami urbanistycznymi wpisanymi w latach 80. do rejestru zabytków. Daje to władzom pewną kontrolę jednak problem polega na tym, że urzędy konserwatorskie są wysoce niedofinansowane i cierpią na ogromne braki kadrowe. To z kolei przekłada się zarówno na długość procesu inwestycyjnego, który w niektórych regionach potrafi trwać nawet kilka czy kilkanaście miesięcy, jak i na efekt końcowy. Wyniki współpracy służb konserwatorskich z małymi inwestorami prywatnymi możemy oglądać w większości górskich kurortów, często pozostaje nam wtedy jedynie obrócić głowę w drugą stronę.