Problemu nie da się zamieść pod dywan - JSK Architekci, JEMS i WXCA mówią o akcji Architects Declare

Polscy architekci dołączyli do międzynarodowej kampanii Architects Declare. W liście otwartym apelują o odpowiedzialne projektowanie i zobowiązują się tworzyć budynki bardziej przyjazne otoczeniu. Sygnatariuszami założycielami polskiego apelu są pracownie JSK Architekci, JEMS Architekci, Kuryłowicz & Associates, Maćków Pracownia Projektowa, WWAA oraz WXCA. Do podpisania apelu udało im się zachęcić już 31 pracowni architektonicznych z Polski. Nam z kolei udało się porozmawiać z trójką z inicjatorów akcji. O tym, co ich motywowało, jakie szanse daje inicjatywa i dlaczego jest tak istotna opowiedzieli nam Radosław Szafran, Architekt i Dyrektor Kreatywny, JSK Architekci, Maciej Miłobędzki, architekt współtwórca JEMS architekci oraz Małgorzata Dembowska, architektka, WXCA.

REKLAMA

Co skłoniło Państwa pracownię do zaangażowania się w tę akcję? Istnieją już przecież w Polsce inicjatywy takie jak chociażby „architekci dla klimatu“…

Radosław Szafran, JSK Architekci: Architects Declare to międzynarodowa inicjatywa. Polska to 18 kraj, który do niej dołączył. Takie ruchy mają szanse wpłynąć na powstające prawo w Unii Europejskiej. Zmiany z kolei wrócą do polskiego ustawodawcy. Ruch ten to również ogólnoświatowy manifest. Uważaliśmy, że udział polskich architektów w takiej inicjatywie jest istotny. Poza manifestem to również możliwość wymiany wiedzy i uczenia się. Architects Declare organizuje spotkania dla architektów z całego świata. Na najbliższych targach MIPIM zorganizowane są wykłady oraz multidyscyplinarna dyskusja o możliwościach działań na rzecz klimatu. Dostaliśmy również sprawozdanie ze spotkania sygnatariuszy w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu mamy szanse dowiedzieć się w jaki sposób działają i co myślą architekci z innych krajów.

Jednocześnie cieszymy się z podobnych inicjatyw, które zainicjował Warszawski Oddział SARP oraz Mazowiecka Izba Architektów. Jesteśmy po kilku spotkaniach ze wszystkimi stronami, na których staramy się określić i skoordynować przyszłe kroki. Mamy nadzieje, że ta synergia działań doprowadzi do pozytywnych zmian.

Małgorzata Dembowska, WXCA: Architects Declare ma zasięg międzynarodowy. Przystępując do niej, reprezentujemy Polskę w ważnej branżowej inicjatywie, zwiększamy jej zakres odziaływania, jednocześnie zyskując dostęp do szerokiej platformy wymiany informacji.

To oczywiście nie wyklucza współpracy w Polsce – wręcz przeciwnie. Współdziałanie na rzecz klimatu jest równie ważne w naszym rodzimym środowisku. Jako pracownie architektoniczne mamy możliwość wdrażania konkretnych rozwiązań w projektach, ale dużo trudniej nam realizować postulaty związane z edukacją czy upowszechnianiem wiedzy. Dlatego chcemy działać wspólnie z OW SARP i Mazowiecką Okręgową Izbą Architektów, które na tych polach mają dużo większe możliwości. Inicjatywa „Architekci dla klimatu”, zapoczątkowana akcją w mediach społecznościowych, ma dziś swoją kontynuację w postaci strony internetowej, która może być ogólnodostępną bazą wiedzy czy źródłem informacji o planowanych spotkaniach. Zakładamy, że wszyscy pracujemy dla wspólnego celu i możemy uzupełniać się w działaniach.