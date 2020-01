Projektowanie z głową, czyli jak stworzyć dobre biuro open space

Open space bywa problematyczny, ponieważ często traktuje się go jako przestrzeń, gdzie można usadzić każdego pracownika, zapewniając mu tylko biurko i krzesło. A to błąd – zaznacza Mikołaj Tarnawa, Workplace Research & Development Consultant, Grupa Nowy Styl.

Jakie największe wyzwania stoją obecnie przed projektantami przestrzeni typu open space?

Największym wyzwaniem przy projektowaniu każdego biura, a szczególnie biura na planie otwartym jest odpowiedzenie sobie na kluczowe pytania. Jak ta przestrzeń będzie wykorzystywana? Co mogę zrobić, żeby była bardziej wspierająca? Open space bywa problematyczny, ponieważ często traktuje się go jako przestrzeń, gdzie można usadzić każdego pracownika, zapewniając mu tylko biurko i krzesło. A to błąd. Jeśli nie doposażymy takiego biura w odpowiednie strefy wspierające, to zapewnienie optymalnych warunków do pracy będzie wręcz niemożliwe.

Należy pamiętać, że praca administracyjna to nie 8 godzin wyłącznie siedzenia za biurkiem. A na pewno nie powinna tym być! To również formalne lub nieformalne spotkania z innymi pracownikami, to spożywanie posiłków, to chwile odpoczynku. Te czynności wcale nie muszą odbywać się przy biurku. Projekt biura powinien uwzględniać dodatkowe przestrzenie na takie aktywności. Postawię tezę, że dobry projekt powinien wręcz do nich zachęcać i w naturalny sposób wymuszać.

W jaki sposób można wykorzystać meble do tworzenia zróżnicowanych stref funkcjonalnych w przestrzeni biurowej?

Strefowanie przestrzeni biurowej zmusza nas do myślenia o jej użytkowniku. W końcu to dla jego komfortu, a w konsekwencji i efektywności wydzielamy odpowiednie przestrzenie. Biurko z regulacją wysokości, które może służyć do szybkich konsultacji na stojąco? A może focus room, który łatwo można przearanżować na dwuosobową salkę? Wielofunkcyjność przestrzeni i mebli jest kluczem do sukcesu!

Wszystko trzeba jednak robić z głową, bo kiedy wydzielimy stosunkowo głośną strefę do spontanicznych rozmów nieformalnych tuż obok strefy do pracy administracyjnej, wymagającej dużego skupienia, to sukcesu na pewno nie osiągniemy. Na biuro trzeba patrzeć jak na żywy organizm, gdzie każdy organ powinien mieć swoje miejsce, by całość tętniła życiem.



Jaką rolę w przestrzeni biurowej pełni chillout room i jak się go powinno aranżować?

W przestrzeniach chilloutowych chyba najmocniej wybrzmiewa konieczność dopasowania aranżacji do potrzeb i kultury organizacji. Nie do każdego biura będzie przecież pasować zjeżdżalnia! Nie zmienia to faktu, że trzeba zabezpieczyć odpowiednią przestrzeń do odpoczynku. Nie da się być efektywnym przez 8 godzin bez przerwy. Czy będą to już wręcz ikoniczne piłkarzyki, huśtawki czy „zwykłe” sofy i pufy – nie ma to aż takiego znaczenia. Ważne, by wyposażenie takich fun/nap/chilloutroomów dawało poczucie prawdziwej przerwy od pracy. Nie tylko psychicznej, ale i fizycznej. Dlatego warto, by takie przestrzenie mobilizowały użytkowników do przyjmowania innej postawy ciała niż siedząca lub wręcz wymuszały choć odrobinę ruchu. Samo stworzenie takiej przestrzeni to dopiero pierwszy krok. Najważniejsze, żeby pracownik mógł (oraz wiedział, że może!) swobodnie korzystać z wprowadzonych rozwiązań. Jeśli chcemy stworzyć przestrzeń do relaksu tylko dlatego, że taka panuje aktualnie moda, ale pracownicy będą bali się z niej korzystać, to jest to dalece zła motywacja.

Rozmowa ukazała się w magazynie Meble Plus 4/2019