Przywrócić godność polskim kurortom

Lata 80. ubiegłego wieku i eksplozja kapitalizmu przyniosły rozwój konsumpcjonizmu, kolor, kicz i bałagan. Wszystko zaczęło obrastać tandetą, reklamą i tanimi chwytami marketingowymi. Obecny czas to okres pewnej refleksji i zmiany pokoleniowej, także we władzach kurortowych miast - ocenia prof. Jan Sikora, architekt i założyciel Sikora Wnętrza.

REKLAMA

Jest pan profesorem gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych i autorem pracy doktorskiej o architekturze polskiego wybrzeża. Jak pan ocenia współczesną architekturę kurortów, czy zmieniła się na lepsze na przestrzeni np. ostatniej dekady?

Jan Sikora: Myśli modernistyczna wniosła do polskich kurortów spójność, rozbudowane funkcje i kulturę przestrzenną - także w aspekcie szerszego planowania. Następnie lata osiemdziesiąte oraz eksplozja kapitalizmu przyniosły rozwój konsumpcjonizmu, kolor, kicz i bałagan. Wszystko zaczęło obrastać tandetą, reklamą i tanimi chwytami marketingowymi. Obecny czas to okres pewnej refleksji i zmiany pokoleniowej, także we władzach kurortowych miast. Tę refleksje dobrze oddaje Ustawa Krajobrazowa oraz jej pierwsze efekty. O powyższym dramacie "przywracania godności kurortom" wiem z pierwszej ręki - z współpracy i rozmów m.in. z władzami Sopotu, Gdańska czy Władysławowa. To niezwykłe, ile obecnie muszą włożyć pracy by odkręcić dziesięciolecia zaniedbań - by turyści i handlarze zrozumieli, że pewien umiar i zrównoważenie niekoniecznie oznaczają mniejszy zysk. Marzy mi się by znów stało się modne hasło "less is more", który to zwrot odnosić się może nie tylko do filozofii rozumienia przestrzeni, ale także do pewnego wysmakowania kulturalnego, do stylu życia.

W polskich kurortach powstaje coraz więcej inwestycji hotelowych. Czy inwestorzy stawiają dziś na jakość nowych projektów na bliskim panu Pomorzu?

Jan Sikora: Na Pomorzu niekwestionowanym liderem jakości jest Invest Komfort oraz przestrzenie, które im zawdzięczamy. Dla przykładu mógłbym podać odważną inwestycję Portova czy nadmorskie: Botanica, Nadmorski Park czy Nowe Orłowo. Ta jakość to długie dni i godziny spędzone na dopracowywaniu inwestycji pod kątem każdego detalu. Udanym projektem jest także Granaria zaprojektowana przez Studio Kwadrat - miło zobaczyć tak czystą architekturę pośród pseudo historycznych "kamieniczek". Okazuje się, że to co powstaje w historycznych dzielnicach miast nie musi wiązać się z niezdecydowaniem formalno-estetycznym. Osobiście kibicuję też rewitalizacji terenów postoczniowych np. Stoczni Cesarskiej w Gdańsku i rewelacyjnemu projektowi Heninga Larsena.

Najnowszy projekt pana pracowni powstaje, co prawda nie w polskim kurorcie, ale w Oslo - dotyczy jednak zagadnienia rewitalizacji portu. Jak w Norwegii podchodzi się do tak trudnego zagadnienia?

Jan Sikora: Tak, obecnie realizuję jeden z projektów w Oslo w dzielnicy Tjuvholmen. To przykład udanej rewitalizacji strefy portowej, która wykracza poza typowo konsumpcyjny banał. Za każdym razem, gdy jestem tam na budowie to niezwykłe wrażenie robi na mnie połączenie różnych funkcji, brak samochodów czy postępująca elektryfikacja transportu wspierana przez rządowe ustawy. Wisienką na torcie jest miraż sztuki w przestrzeni publicznej oraz galeria sztuki nowoczesnej Astrup Fearnley. Dobrą praktyką jest także partycypacja społeczna, bo u nas to ciągle często tylko słowo na papierze.