Radosław Szafran, JSK Architekci: Efektem pandemii będą nowe modele pracy

W dobie panującej na świecie pandemii zapytaliśmy Radosława Szafrana, architekta i dyrektora kreatywnego w cenionej pracowni JSK Architekci o to, jak jego biuro radzi sobie z nową sytuacją oraz o prognozy na przyszłość.

Praca zdalna zupełnie osiągalna w sensie technologicznym

- Sytuacja jest dynamiczna. Wymaga śledzenia informacji i podejmowania na tej podstawie kolejnych decyzji. Staramy się być otwarci i elastyczni. To chyba największe wyzwanie - mówi Radosław Szafran.

- Zdecydowaliśmy się na model pracy zdalnej dla wszystkich pracowników. W sensie technologicznym to zupełnie osiągalne - modele BIM, komunikatory i zdalne serwery to już codzienność. W naszej pracowni ze względu na projekty za granicą już wcześniej mieliśmy okazję pracować w taki sposób. Teraz dotyczy to całego zespołu, więc musieliśmy podjąć dodatkowe decyzję, które umożliwiły każdemu pracę z domu. W ciągu pierwszych dni oczywiście każdy musiał na nowo się zorganizować, ale zaskakująco szybko udało się wrócić do sprawnego funkcjonowania wszystkich zespołów. Staramy się na nowo zdefiniować sposób działania pracowni i weryfikować na bieżąco co działa, a co się nie sprawdza - relacjonuje architekt.

Zmiana perspektywy, również w szerszym kontekście społecznym

Jak mówi, wszyscy zostaliśmy zmuszeni do zmiany perspektywy. - Ta nowa sytuacja popycha nas do refleksji zarówno na poziomie funkcjonowania biura, ale też szerzej - funkcjonowania biznesu, miasta i społeczeństwa. Ze względu na zagrożenie życia, ciężko jest zupełnie na zimno przeanalizować tę nową sytuację, ale na pewno powstaje wiele pytań o zasadność funkcjonowania tradycyjnego stanowiska pracy - dodaje.

- Według Global Workplace Analytics noting 80% - 90% ludzi w USA preferowałoby pracę zdalną przynajmniej w części godzin pracy. Jednocześnie wiemy, że praca taka jest efektywniejsza i mniej obciąża pracodawcę. To wszystko sprawia, że będziemy obserwować w najbliższej przyszłości nowe modele pracy i nowe typologie przestrzeni do pracy - przewiduje Radosław Szafran.

- Kolejne pytanie dotyczy funkcjonowania miast. W jaki sposób powinniśmy myśleć o przestrzeniach publicznych, infrastrukturze, czy budynkach użyteczności publicznej, żeby miasto nie było sparaliżowane w sytuacjach takich jak dzisiejsza? Jako architekci powinniśmy zadawać sobie takie pytania i szukać na nie odpowiedzi - wyjaśnia.

- Jesteśmy częścią większego systemu. Nasz zawód łączy ze sobą bardzo wiele branż. To, w jaki sposób cała gospodarka poradzi sobie z koronawirusem będzie miało bezpośrednie przełożenie na naszą profesję. Dlatego powinniśmy działać wspólnie i odpowiedzialnie. Nie należy w tym momencie patrzeć przez pryzmat jednego zawodu - podsumowuje.

Brak przejrzystych procedur

Zapytany o ewentualną pomoc ze strony rozwiązań systemowych Radosław Szafran zwrócił uwagę na niejasności związane z procedurami administracyjnymi. - Największe zagrożenia widzimy w miejscach, na które nie mamy wpływu. Funkcjonowanie urzędów i procedur administracyjnych jest kluczowe dla całego procesu projektowego i wykonawczego. Nie mamy informacji w jaki sposób obecnie rozpatrywane są wnioski. Brakuje przejrzystych informacji o funkcjonowaniu urzędów. Zapewnienie przez rząd ciągłości całego procesu projektowego, czyli działania wszystkich procedur administracyjnych, jest dla nas kluczowe - wylicza architekt.