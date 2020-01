Rynek docenia małe manufaktury

Czy ciężko jest się przebić i zapisać w świadomości potencjalnego konsumenta, za konkurenta mając duże marki działające w Polsce od dziesięcioleci? A może potencjalny odbiorca małego przedsiębiorstwa jest zgoła inny niż klienci dużych marek? Sprawdziliśmy co na ten temat sądzi manufaktura Ravon produkująca wyposażenie łazienek.

Na polskim rynku wyposażenia łazienek istnieje wiele firm – gigantów. Jak wśród rynkowych potentatów odnajduje się i funkcjonuje niewielka manufaktura?

Anna Białas, Marketing i PR w firmie Ravon: Niełatwo jest konkurować na rynku z wielkimi producentami międzynarodowymi czy dystrybutorami. Szczególnie ci drudzy często oferują bardzo konkurencyjne, tzn. niskie ceny. Niemniej jednak nasza manufaktura ma coraz szersze grono stałych i zaufanych odbiorców, którzy doceniają wysoką jakość i oryginalność produktów. Poza tym klienci w większym stopniu niż kiedyś, przywiązują wagę do pochodzenia produktu i cenią wyroby polskich marek, szczególnie jeśli są wytwarzane ręcznie.

Kim są przeważnie Państwa klienci? Czy są to architekci, klienci indywidualni, czy macie inwestycyjnych klientów?

Nasi klienci to zróżnicowana grupa są w niej: klienci hurtowi, detaliczni, biura projektowe i architekci, w mniejszym stopniu klienci inwestycyjni, ale mamy coraz więcej zapytań od klientów inwestycyjnych.

Co klientowi może zaoferować niewielka manufaktura, czego nie mogą zaoferować duże marki?

Personalizujemy produkty, podchodzimy elastycznie do nawet najbardziej nietypowych zamówień, staramy się sprostać indywidualnym oczekiwaniom klienta i przygotować dla niego optymalne rozwiązanie.

Czy na przestrzeni ostatnich lat zauważyliście Państwo różnice w podejściu klientów lub sytuacji rynkowej małych i średnich przedsiębiorstw takich jak Państwa firma?

Wyraźnie zarysowuje się tendencja do doceniania rodzimych marek, niewielkich manufaktur, które wytwarzają dobre produkty, wysokiej jakości. Polacy przywiązują coraz większą wagę nie tylko do jakości i pochodzenia produktu, ale i sposobu czy warunków jego wytwarzania, np. czy pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie mają godne warunki pracy, czy zakład przestrzega zasad ochrony środowiska, albo czy prowadzi działalność CSR-ową, etc.

Jak mniejsze firmy mogą zostać zauważone na rynku łazienek?

To długi i czasami żmudny proces, który wymaga dużego zaangażowania i środków finansowych. Doba Internetu, w której żyjemy, pozwala szybciej dotrzeć do odbiorcy, ale z drugiej strony trudniej jest przykuć jego uwagę na dłużej niż kilka sekund. Dlatego ważne jest, aby mniejsze firmy tworzyły produkty czy usługi "skrojone na miarę", indywidualne, spersonalizowane, bo tym mogą wygrać z dużym biznesem. Takie podejście jest właśnie wpisane w działalność manufaktury Ravon.

Jak właściwie zrodził się w Państwa głowach pomysł na biznes?

Obserwując branżę łazienkową i posiadając wiedzę w tym zakresie, doszliśmy do wniosku, że możemy zaoferować nową polską jakość. Jako że mieliśmy doświadczenie w pracy z materiałem kompozytowym, odwiedzaliśmy światowe targi designu, więc stąd droga wiodła nas prosto do tworzenia produktów z branży sanitary wear. Zaczęło się od wanien w technologii kompozytu QualTec, a obecnie pracujemy w trzech technologiach, które pozwalają na wytwarzanie wysublimowanych kształtów.

Dziękuje za rozmowę

Rozmawiała Anna Sołomiewicz