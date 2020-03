Szymon Wojciechowski o tym, jak pracują architekci w czasie pandemii oraz jak rząd może wesprzeć tę branżę

Pandemia COVID-19, zwanego potocznie koronawirusem, wpłynęła na funkcjonowanie całego świata. Ograniczenie kontaktów społecznych, wstrzymanie wielu przedsięwzięć czy zamknięcie granic, choć trwają zaledwie kilka dni, wywrą ogromny wpływ na przyszłość wielu branż. O tym, jak z kryzysem radzi sobie pracownia architektoniczna opowiada Szymon Wojciechowski, prezes zarządu APA Wojciechowski.

- Nie ma chyba nikogo, kto by się nie niepokoił sytuacją, również wśród naszej załogi. Już prawie dwa tygodnie temu wprowadziliśmy ostry reżim higieniczny. Nikt nie wejdzie do biura bez dezynfekcji rąk, dezynfekujemy też wszystkie klamki, staramy się trzymać odległości 1,5 metra i zachowywać się przy tym wszystkim racjonalnie. Osoby, które mają nawet lekkie infekcje niezwiązane z koronawirusem, są proszone o zostanie w domu, żeby nie wywoływać paniki - mówi Szymon Wojciechowski.

A co z pracą zdalną? - Pracujemy obecnie nad uporządkowanym systemem pracy zdalnej. Przy specyfice naszej pracy, ponad stu osobach w biurze i ciężkich plikach, którymi operujemy, nie jest możliwa pełna praca z domu. Wymagałoby to bardzo dużej przepustowości sieci i przenoszenie stacji roboczych do domów, co jest bardzo ryzykowne. Poza tym, musimy sobie zdawać sprawę, że nasza praca to nie tylko projektowanie na komputerze, ale też interakcje między ludźmi. Jednak od dłuższego czasu testujemy pracę zdalną, w chwili obecnej ponad 20 pracowników pracuje w swoim domu - wyjaśnia.

Choć APA Wojciechowski obecnie nie odczuwa jeszcze skutków kryzysu, koronawirus bez wątpienia wpłynie na przyszłość branży architektonicznej. - Jest jeszcze za wcześnie, żeby przewidzieć szczegóły, ale na pewno będzie duże zamieszanie. Ucierpi branża turystyczna, hotelarska czy centra handlowe, nie wiemy, jak to się przełoży na architekturę. Może być tak, że będzie to długi dół, a może być tak, że szybko się odbijemy - tłumaczy.

Rząd oferuje pomoc wielu poszkodowanym z powodu pandemii. Jak może wesprzeć architektów? - Ze względu na to, że funkcjonowanie urzędów jest spowolnione, terminy administracyjne powinny zostać przesunięte. Spowolnienie w wydawaniu choćby pozwoleń na budowę wpłynie na naszą płynność finansową, dobre byłoby też złagodzenie terminów płatności podatkowych, np. rozłożenia ich na raty - podsumowuje Szymon Wojciechowski.